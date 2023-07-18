819 фактов двойного гражданства выявили в Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 819 фактов двойного гражданства выявили в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Подразделениями миграционной службы ДП Павлодарской области совместно с государственными органами на постоянной основе ведется работа по выявлению двойного гражданства.

«С начала года в Павлодарской области зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в отношении 819 граждан, 49 привлечены к административной ответственности, 8 из них выдворены за пределы страны», – сказал заместитель начальника управления миграционной службы ДП Павлодарской области Гомар Шабиденов.

К примеру, полицейскими миграционной полиции ОП Щербактинского района Павлодарской области выявлен факт, когда 45-летний мужчина, являясь гражданином РФ, не сообщил о получении иностранного гражданства в срок, установленный действующим законодательством. В отношении иностранца составлен административный материал по статье 496 части 2 КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия решения.