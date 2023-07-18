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    819 фактов двойного гражданства выявили в Павлодарской области

    18 Июля 2023, 20:39

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 819 фактов двойного гражданства выявили в Павлодарской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Подразделениями миграционной службы ДП Павлодарской области совместно с государственными органами на постоянной основе ведется работа по выявлению двойного гражданства.

    «С начала года в Павлодарской области зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан в отношении 819 граждан, 49 привлечены к административной ответственности, 8 из них выдворены за пределы страны», – сказал заместитель начальника управления миграционной службы ДП Павлодарской области Гомар Шабиденов.

    К примеру, полицейскими миграционной полиции ОП Щербактинского района Павлодарской области выявлен факт, когда 45-летний мужчина, являясь гражданином РФ, не сообщил о получении иностранного гражданства в срок, установленный действующим законодательством. В отношении иностранца составлен административный материал по статье 496 части 2 КоАП РК. Материал направлен в суд для принятия решения.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Павлодарская область МВД РК
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