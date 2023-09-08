818 абитуриентов стали обладателями грантов ОФ «Қазақстан халқына»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественным фондом «Қазақстан халқына» присуждено 818 образовательных грантов в рамках благотворительной программы «Образовательные гранты «Қазақстана халқына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Обладателями грантов стали абитуриенты бакалавриата очного обучения в организациях высшего и послевузовского обучения (ОВПО). Программа реализуется с 2022-2023 учебного года для абитуриентов из социально-уязвимых слоев населения и направлена на повышение доступности высшего образования.

В конкурсе могли принять участие абитуриенты из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов; дети-сироты, или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия; имеющие инвалидность и из семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также дети погибших граждан РК и раненые дети во время трагических январских событий 2022 года; дети погибших граждан Республики Казахстан, пострадавших при ЧС.

Также для участия в конкурсе абитуриенты должны иметь необходимый проходной балл для поступления (в том числе с учетом творческих экзаменов) по результатам ЕНТ текущего года.

Прием документов для участия в конкурсе осуществлялся в период с 10 по 19 августа 2023 года. Всего в программе приняли участие 84 национальных, государственных и частных высших учебных заведения. Отбор абитуриентов на соответствие претендента критериям программы и присуждение образовательных грантов фонда проведен Конкурсными комиссиями ОВПО.

Обладателям образовательного гранта оплачивается обучение до 1 миллиона тенге за учебный год. Также предусмотрена стипендия в размере 40 000 тенге. Образовательные гранты присуждаются на весь период обучения. Выплата стипендии осуществляется в течение 10 месяцев (ежегодно), за исключением периода летних каникул. Одним из преимуществ гранта является отсутствие требований по его «отработке».

Образовательные гранты присуждены абитуриентам по следующим критериям Программы:

из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов - 197 абитуриентов или 24,1%;

дети-сироты, или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия - 177 абитуриентов 21,6%;

имеющие инвалидность – 181 абитуриент или 22,1%;

из семей, воспитывающих детей-инвалидов - 261 абитуриент или 31,8%;

дети погибших граждан Республики Казахстан во время трагических январских событий 2022 года - 2 абитуриента;

раненые дети во время трагических январских событий 2022 года - 1 абитуриент.

Наибольшее количество образовательных грантов присуждены по специальности «Подготовка учителей» – 130 абитуриентов, «Казахский/ русский язык и литература», «Иностранные языки» – 67 абитуриентов, «Юриспруденция», «Право», «Правоохранительная деятельность» – 50 абитуриентов.

Список обладателей образовательных грантов «Қазақстан халқына» опубликован на сайте фонда.