РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:03, 08 Сентябрь 2023 | GMT +6

    818 абитуриентов стали обладателями грантов ОФ «Қазақстан халқына»

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Общественным фондом «Қазақстан халқына» присуждено 818 образовательных грантов в рамках благотворительной программы «Образовательные гранты «Қазақстана халқына», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу фонда.

    Обладателями грантов стали абитуриенты бакалавриата очного обучения в организациях высшего и послевузовского обучения (ОВПО). Программа реализуется с 2022-2023 учебного года для абитуриентов из социально-уязвимых слоев населения и направлена на повышение доступности высшего образования.

    В конкурсе могли принять участие абитуриенты из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов; дети-сироты, или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия; имеющие инвалидность и из семей, воспитывающих детей с инвалидностью, а также дети погибших граждан РК и раненые дети во время трагических январских событий 2022 года; дети погибших граждан Республики Казахстан, пострадавших при ЧС.

    Также для участия в конкурсе абитуриенты должны иметь необходимый проходной балл для поступления (в том числе с учетом творческих экзаменов) по результатам ЕНТ текущего года.

    Прием документов для участия в конкурсе осуществлялся в период с 10 по 19 августа 2023 года. Всего в программе приняли участие 84 национальных, государственных и частных высших учебных заведения. Отбор абитуриентов на соответствие претендента критериям программы и присуждение образовательных грантов фонда проведен Конкурсными комиссиями ОВПО.

    Обладателям образовательного гранта оплачивается обучение до 1 миллиона тенге за учебный год. Также предусмотрена стипендия в размере 40 000 тенге. Образовательные гранты присуждаются на весь период обучения. Выплата стипендии осуществляется в течение 10 месяцев (ежегодно), за исключением периода летних каникул. Одним из преимуществ гранта является отсутствие требований по его «отработке».

    Образовательные гранты присуждены абитуриентам по следующим критериям Программы:

    из малообеспеченных семей сельской местности, малых и моногородов - 197 абитуриентов или 24,1%;

    дети-сироты, или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия - 177 абитуриентов 21,6%;

    имеющие инвалидность – 181 абитуриент или 22,1%;

    из семей, воспитывающих детей-инвалидов - 261 абитуриент или 31,8%;

    дети погибших граждан Республики Казахстан во время трагических январских событий 2022 года - 2 абитуриента;

    раненые дети во время трагических январских событий 2022 года - 1 абитуриент.

    Наибольшее количество образовательных грантов присуждены по специальности «Подготовка учителей» – 130 абитуриентов, «Казахский/ русский язык и литература», «Иностранные языки» – 67 абитуриентов, «Юриспруденция», «Право», «Правоохранительная деятельность» – 50 абитуриентов.

    Список обладателей образовательных грантов «Қазақстан халқына» опубликован на сайте фонда.


    Теги:
    Вузы Образование Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:36
    Где берут электроэнергию майнинговые компании, работающие в Казахстане
    Сегодня, 11:33
    За свалки наказали сотрудников акимата в области Жетысу
    Сегодня, 11:27
    Глава KEGOC назвал размер своей зарплаты
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!