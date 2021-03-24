08:15, 24 Март 2021 | GMT +6
817 казахстанцев выздоровели от коронавируса
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 817 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 178,
город Алматы - 232,
город Шымкент - 19,
Акмолинская область - 159,
Алматинская область - 34,
Атырауская область - 33,
Восточно-Казахстанская область - 10,
Западно-Казахстанская область - 40,
Карагандинская область - 52,
Костанайская область - 15,
Павлодарская область - 44,
Туркестанская область - 1,
Итого выздоровевших в Казахстане - 212908.