817 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 817 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 178,

город Алматы - 232,

город Шымкент - 19,

Акмолинская область - 159,

Алматинская область - 34,

Атырауская область - 33,

Восточно-Казахстанская область - 10,

Западно-Казахстанская область - 40,

Карагандинская область - 52,

Костанайская область - 15,

Павлодарская область - 44,

Туркестанская область - 1,





Итого выздоровевших в Казахстане - 212908.



