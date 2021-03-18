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807 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

18 Марта 2021 08:16
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807 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 118,

город Алматы - 224,

город Шымкент - 3,

Акмолинская область - 59,

Актюбинская область - 43,

Алматинская область - 35,

Атырауская область - 84,

Восточно-Казахстанская область - 20,

Жамбылская область - 5,

Западно-Казахстанская область - 75,

Карагандинская область - 32,

Костанайская область - 42,

Кызылординская область - 15,

Мангистауская область - 7,

Павлодарская область - 30,

Туркестанская область - 15.

Итого выздоровевших в Казахстане – 208 881.


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