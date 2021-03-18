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807 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
18 Марта 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 807 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 118,
город Алматы - 224,
город Шымкент - 3,
Акмолинская область - 59,
Актюбинская область - 43,
Алматинская область - 35,
Атырауская область - 84,
Восточно-Казахстанская область - 20,
Жамбылская область - 5,
Западно-Казахстанская область - 75,
Карагандинская область - 32,
Костанайская область - 42,
Кызылординская область - 15,
Мангистауская область - 7,
Павлодарская область - 30,
Туркестанская область - 15.
Итого выздоровевших в Казахстане – 208 881.
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