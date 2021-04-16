Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    800 тысяч евро на развитие велодорожек выделили благотворители в Брюсселе

    16 Апреля 2021, 07:21

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Фонд «Велосипеды в Брюсселе» собрал 800 тысяч евро, которые планируется направить на развитие велосипедной инфраструктуры в столице Бельгии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Фонд «Велосипеды в Брюсселе» был создан в конце 2018 года и помогает регулярно распределять спонсорские средства на поддержку велосипедных проектов в столице Бельгии.

    Все средства фонда поступают от частных меценатов. В четверг на сайте фонда короля Бодуэна было объявлено об очередных инвестициях в размере 800 тысяч евро для десяти различных проектов по развитию велосипедной инфраструктуры.

    «Цель ясна: дать возможность большему числу людей выбрать велосипед в качестве предпочтительного способа безопасного и эффективного передвижения по Брюссельскому столичному региону», - сообщили в Фонде короля Бодуэна.

    В ближайшее время в Брюсселе планируется расширение части велосипедной дорожки на бульваре Суверэн, построить велосипедный переход для соединения кампусов университетов «VUB» и «ULB», нанести дорожную разметку для местных велосипедных маршрутов, возвести дидактические стойки для велосипедов, охраняемые велосипедные парковки в школах, ассоциациях, молодежном центре и здравоохранении.

    Согласно последним данным «Bruxelles Mobilité», число велосипедистов в 2020 году в Брюсселе увеличилось на 64%, и эта тенденция имеет рост.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Инвестпроекты Благотворительность Транспорт Бельгия Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    «Эффект Бейонсе»: Певицу обвиняют в росте инфляции в Швеции
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    4 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай