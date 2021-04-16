800 тысяч евро на развитие велодорожек выделили благотворители в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Фонд «Велосипеды в Брюсселе» собрал 800 тысяч евро, которые планируется направить на развитие велосипедной инфраструктуры в столице Бельгии, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Фонд «Велосипеды в Брюсселе» был создан в конце 2018 года и помогает регулярно распределять спонсорские средства на поддержку велосипедных проектов в столице Бельгии.

Все средства фонда поступают от частных меценатов. В четверг на сайте фонда короля Бодуэна было объявлено об очередных инвестициях в размере 800 тысяч евро для десяти различных проектов по развитию велосипедной инфраструктуры.

«Цель ясна: дать возможность большему числу людей выбрать велосипед в качестве предпочтительного способа безопасного и эффективного передвижения по Брюссельскому столичному региону», - сообщили в Фонде короля Бодуэна.

В ближайшее время в Брюсселе планируется расширение части велосипедной дорожки на бульваре Суверэн, построить велосипедный переход для соединения кампусов университетов «VUB» и «ULB», нанести дорожную разметку для местных велосипедных маршрутов, возвести дидактические стойки для велосипедов, охраняемые велосипедные парковки в школах, ассоциациях, молодежном центре и здравоохранении.

Согласно последним данным «Bruxelles Mobilité», число велосипедистов в 2020 году в Брюсселе увеличилось на 64%, и эта тенденция имеет рост.



