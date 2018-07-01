800 туристов заблокированы на горе в Индонезии: казахстанцев среди них нет
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Среди заблокированных туристов на горе возле вулкана Ринджани после землетрясения в Индонезии, по предварительной информации казахстанцев нет, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.
«По предварительной информации спасательных служб Индонезии, предоставленной нашему консулу в Джакарте, в списке погибших или находящихся на горе Ринджани граждан Казахстана нет», - сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства РК.
По информации ТАСС, более 800 туристов оказались заблокированы на горе возле вулкана Ринджани после землетрясения в Индонезии.
29 июля близ города Матарам (319 тыс жителей) произошло землетрясение магнитудой 6,4. Его эпицентр залегал на глубине 7,5 км. Согласно информации агентства Kyodo, в пострадавшем районе было зафиксировано 11 повторных толчков магнитудой до 5,7. По последним данным, в результате удара стихии 14 человек погибли и 162 получили ранения, более тысячи построек разрушены.
Фото: Alex Marine Junyatanakorn / Facebook
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