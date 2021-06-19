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    800 млрд тенге инвестиций привлекут в этом году в Туркестанскую область

    19 Июня 2021, 17:34

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие 5 месяцев в Туркестанской области произошел положительный рост во всех основных отраслях. Об этом сегодня на пресс-конференции в прямом эфире на специальной площадке библиотеки «Farab» в городе Туркестан сообщил аким области Умирзак Шукеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    С начала текущего года объем промышленной продукции составил 238,2 млрд тенге, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 30 млрд тенге. За 5 месяцев в область направлено 175,8 млрд тенге инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 37,3%. По итогам года в область планируется привлечь более 800 млрд тенге инвестиций.

    Пресс-конференция, организованная Службой центральных коммуникаций при Президенте РК, прошла на тему «Социально-экономическое развитие Туркестанской области в рамках поручений Елбасы». По словам спикера, в обрабатывающей промышленности произведено продукции на сумму более 110 млрд тенге.

    «С начала текущего года в область направлено 175,8 млрд тенге инвестиций. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 37,3%. Кроме того, за счет частных инвестиций до конца года ожидается реализация 81 инвестпроектов общей стоимостью 255,5 млрд тенге и с созданием 3 243 новых рабочих мест. В рамках Карты поддержки предпринимательства с 2018 по 2020 годы реализовано 37 проектов на сумму 39,1 млрд тенге. В этом году планируется реализация 5 проектов на сумму 81,4 млрд тенге и с созданием 945 новых рабочих мест», - отметил аким области.

    Вместе с тем, в индустриальных зонах Туркестанской области реализуется 60 проектов на общую сумму 41 млрд тенге, которые позволят создать более 4 тысяч рабочих мест. В этом году планируется реализовать 6 проектов на сумму 1 865,3 млн тенге с созданием 683 рабочих мест. На сегодняшний день в специальной экономической зоне «TURKISTAN» запущено около 50 инвестпроектов на сумму 480 млрд тенге. Более того, объем валовой промышленной продукции в этом году планируется довести до 565 млрд тенге», - сказал он.

    Ранее сообщалось, что за последние три года инвестиции в основной капитал в Туркестанской области составили свыше 1,5 трлн тенге.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Инвестпроекты Туркестанская область Акимат Промышленность Экономика Регионы Казахстана
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