$800 млрд могут потерять развивающиеся страны из-за внешнего долга и инфляции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На фоне финансовых потрясений и замедления мировой экономики развивающиеся страны ждут годы экономических трудностей. Об этом сообщается в новом докладе Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), опубликованном в среду, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Потеря доходов, растущий долг и неравенство

Эксперты подчеркивают, что среднегодовые показатели роста мировой экономики ниже, чем до пандемии и даже глобального экономического кризиса. По последним оценкам ЮНКТАД, в 2023 году рост мировой экономики составит 2,3 процента.

Как предупреждают экономисты, из-за высокой инфляции и повышения процентных ставок развивающиеся страны в ближайшие годы недополучат более чем 800 миллиардов долларов дохода.

Эти государства также столкнулись с проблемой растущего внешнего долга, ростом цен на продовольствие (превышающим общие показатели инфляции), а также – недостатком международной поддержки.

По данным ЮНКТАД, 81 развивающаяся страна (за исключением Китая) потеряла 241 миллиард долларов США в международных резервах в 2022 году, при этом многие из них исчерпали свои дополнительные резервы в рамках Специальных прав заимствования (СДР).

Между тем, стоимость заимствований для 68 развивающихся рынков увеличилась с 5,3% до 8,5%. В ЮНКТАД ожидают усиления давления внешних кредиторов на развивающиеся страны.

Эксперты подчеркивают, что критическая задолженность приведет к кризису развития и еще большему росту неравенства. Десятки стран будут платить кредиторам больше, чем они получили в виде новых кредитов, в результате чего сократятся социальные расходы.

В ЮНКТАД отмечают, что уже сегодня число стран, которые тратят на обслуживание внешнего долга больше, чем на здравоохранение, достигло 62 (по сравнению с 34 странами десять лет назад).

Как помочь развивающимся странам

Для того, чтобы помочь развивающимся странам преодолеть экономические трудности, необходимо усилить многостороннюю финансовую повестку, уделив особое внимание реформе структуры задолженности, подчеркивают в ЮНКТАД.

Эксперты, в частности, призывают создать многосторонний механизм урегулирования задолженности, реестр проверенных данных о долговых операциях как кредиторов, так и заемщиков, а также улучшить анализ устойчивости долга, учитывающий потребности в финансировании развития и борьбы с изменением климата.

Текущие встречи МВФ и Всемирного банка предоставляют возможность для укрепления финансирования развития и решения проблем, с которыми сталкиваются страны, нуждающиеся в большей ликвидности.

Выпуск новых СДР на сумму не менее 650 миллиардов долларов США может стать первым шагом в облегчении долгового бремени, препятствующего развитию стран, считают в ЮНКТАД.

План главы ООН и реформа мировой финансовой архитектуры

В феврале этого года глава ООН Антониу Гутерриш представил свой План по стимулированию выполнения Целей устойчивого развития. Он предполагает реформу мировой финансовой архитектуры и предусматривает масштабные инвестиции в возобновляемые источники энергии, всеобщую соцзащиту, создание достойных рабочих мест, здравоохранение, и качественное образование.

Генеральный секретарь заявил, что в результате реализации Плана выиграют все, но для того, чтобы он стал реальностью, необходима политическая воля мировых лидеров. По его словам, человечество должно принять «Бреттон-Вудское соглашение 2.0».

Напомним, что по итогам конференции в Бреттон-Вуде в 1944 году была установлена международная система организации денежных отношений и торговых расчётов.

«Бреттон-Вуд 2.0 нужен, чтобы в условиях, когда мы движемся в сторону неопределенности, мы могли выполнять требования, заложенные в первоначальном документе, а также подготовить мир и его самых уязвимых жителей к [неопределенному] будущему», – сказал Генсек.



