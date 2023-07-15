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    800 мигрантов спасла итальянская береговая охрана

    15 Июля 2023, 05:09

    РЕДЖО-ДИ-КАЛАБРИЯ. КАЗИНФОРМ - Корабль береговой охраны Италии доставил 800 мигрантов в порт Реджо-ди-Калабрия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еuronews.

    Среди спасённых – родители 4-летнего мальчика, чьё тело было накануне найдено у берегов Лампедузы. Власти распорядились оказать им психологическую помощь.

    Сообщается, что 550 человек останутся в пункте временного размещения в Калабрии до распределения в другие регионы, а 250 отправились в Мессину – на другой берег пролива, разделяющего Сицилию и материковую Италию.

    По данным МВД, с начала года в страну морским путём попали порядка 73 тысяч мигрантов – в два раза больше, чем в 2022-м.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Италия Мировые новости мигранты
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