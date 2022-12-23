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    800 лесных и 11 степных пожаров произошло в 2022 году в Казахстане - Юрий Ильин

    23 Декабря 2022, 09:23

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Проведено заседание Межведомственной государственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС под председательством министра по чрезвычайным ситуациям Юрия Ильина, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    Одним из рассмотренных вопросов стало рассмотрение итогов пожароопасного периода 2022 года.

    «Природные пожары были и остаются весьма распространенной проблемой. В этом году с начала пожароопасного периода зарегистрировано 800 лестных и 111 степных пожаров», - отметил Юрий Ильин.

    Вместе с тем, Юрий Ильин отметил, что Министерству экологии, геологии и природных ресурсов необходимо усилить опыт применения систем раннего обнаружения лесных пожаров. В настоящее время такая система установлена только на территории природного парка «Бурабай», где с помощью видеокамер, установленных на вышках контролируются практически все уголки леса.

    Министр также напомнил, что в фокусе внимания находится поручение Премьер-Министра Алихана Смаилова о создания естественных и искусственных водоемов для забора воды пожарной и авиационной техникой. МЭГПР, акиматам регионов поручено усилить взаимодействие для своевременного и качественного исполнения поручения Премьер-Министра.

    Кроме того, акиматам областей поручено проводить своевременное скашивание камышовой растительности, чтобы в случае загорания камышей не допустить перехода огня на лесные массивы и жилье граждан.

    Как отметил председатель Комитета противопожарной службы Нурболат Дербисов в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности в 2022 году проведено более 15 тысяч рейдов. По результатам рейдов к административной ответственности было привлечено более 1,5 тысячи лиц, а местным исполнительным органам вручено более 1,7 тысячи предупреждений о неготовности населенных пунктов к пожароопасному периоду.

    Для ежедневного патрулирования лесного фонда и оперативного реагирования на тушение природных пожаров проводилась передислокация авиационной техники МЧС и Казавиалесоохраны, которыми для тушения пожаров произведено 712 вылетов.


    Фото из открытых источников
    МЧС Пожар
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