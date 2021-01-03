Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    800 квот на процедуру ЭКО выделили в Алматы

    3 Января 2021, 16:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С января 2021 года в Казахстане запускается программа «Аңсаған сәби», в рамках которой количество квот на ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение, прим.ред.) увеличено в семь раз. Для Алматы выделено порядка 800 квот на этот год, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города.

    Отмечается, что в 2020 году было выделено и освоено 130 квот.

    Решение о направлении на ЭКО принимается специальной комиссией, созданной при Управлении общественного здоровья города Алматы. Организацию для проведения ЭКО женщина выбирает самостоятельно.

    На сегодняшний день в листе ожидания Управления находятся порядка 700 женщин, из них 400 подали ходатайства в течение 2020 года. Для того чтобы подать ходатайство на процедуру ЭКО, необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления, где проведут обследование и направят на процедуру.

    Напомним, в рамках реализации программы «Аңсаған сәби», инициированной Главой государства в Послании народу, количество квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличено в семь раз.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Минздрав РК Здравоохранение Демография Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Около 30 медицинских объектов построят в Атырау до 2025 года
    Специальная жилищная программа для медработников начала действовать в Атырау
    Касым-Жомарт Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником
    Около 2450 медработников наградят в Казахстане
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    3 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Новый аэропорт планируют построить в Атырау