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    800-граммовый иранский новорожденный ребенок победил коронавирус

    26 Апреля 2020, 15:37

    ЙЕЗД. ИРНА-КАЗИНФОРМ – Заместитель по вопросам здравоохранения Университета медицинских наук имени Шахида Садуги в Йезде Махмуд Нури сообщил о выздоровлении новорожденного ребенка, зараженного коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ИРНА.

    «Амир Арсалан (новорожденный ребенок) в настоящее время весит один килограмм и 200 граммов и получает 15 миллилитров молока каждые три часа», - сказал он.

    По его словам, во многом это выздоровление является результатом усилий медсестер и врачей в отделении интенсивной терапии новорожденных в больнице Шохада-Каргар.

    «Как врач, я рад, что дорогой Арсалан и его мать выздоровели», - сказал он.

    Иран был одной из самых успешных стран в контроле коронавируса, и до сих пор из примерно 90 000 человек с вирусом около 70 000 выздоровели и были выписаны из больницы.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Иран
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