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    80% жителей Астаны сдали декларацию о доходах

    17 Августа 2023, 13:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане декларацию об активах и обязательствах предоставили 80% физических лиц, обязанных декларировать доходы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 января в Казахстане стартовал второй этап всеобщего декларирования для работников государственных учреждений и квазигосударственного сектора, а также их супругов. На сегодняшний день в столице обязательство по предоставлению первоначальной формы 250.00 «Декларации об активах и обязательствах» должны возникать у 120 681 физического лица, уже предоставили декларацию около 80% - 95 538 человек, не представили - 25 143 физических лица.

    Главной целью всеобщего декларирования является обеспечение сокращения теневой экономики, снижение уровня коррупции, обеспечение дополнительных поступлений в бюджет и совершенствование социальной политики», - сказал в ходе брифинга в Службе коммуникаций города Астаны заместитель руководителя департамента государственных доходов Минфина РК по Астане Канат Балтабеков.

    Спикер напомнил, что согласно Налоговому кодексу всеобщее декларирование в Казахстане введено с 1 января 2021 года и проходит в четыре этапа. На первом этапе отчетность предоставляли государственные служащие и приравненные к ним лица. С этого года начали подавать декларации у работников госучреждений и квазигосударственного сектора, а также их супруги. С 2024 года будут должны подавать декларации руководители и учредители юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели и их супруги. С 2025 года должны будут подавать декларации остальные категории граждан.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Минфин РК Общество Финансы
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