80% всех госуслуг будут доступны в eGov mobile до конца года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин на брифинге в Службе центральных коммуникаций сообщил о промежуточных итогах смартфонизации госуслуг. По словам спикера, до конца года 80% всех госуслуг будут доступны в мобильном приложении eGov mobile, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С помощью мобильного приложения ежемесячно оказывается около 1,2 млн государственных услуг. В 2022 году посредством eGov mobile оказано уже более 11 млн государственных услуг. На сегодняшний день в мобильном приложении доступна 641 государственная услуга, из которых 167 – услуги сервиса и портала Электронного правительства и 474 – услуги с подвидами для физических лиц», - сказал глава АО «Национальные информационные технологии».

Спикер проинформировал о том, что к 2025 году все 100% государственных услуг должны стать доступны в мобильном приложении eGov mobile. По словам Ростислава Коняшкина, до конца этого года планируется довести этот показатель до 80%.

На пресс-конференции спикер также сообщил о том, что мобильное приложение eGov mobile, как один из продуктов цифровизации, было запущено в 2019 году.

«На сегодняшний день приложение пользуется большим спросом у казахстанцев. С его появлением и расширением его функционала у граждан появилась возможность получать услуги не только с компьютера, не посещая Центры обслуживания населения, но и с мобильного телефона. Понимая, что для доступа к своим данным, а также для получения госуслуг гражданам проще использовать именно смартфоны. Вместе с Министерством цифрового развития делаем упор на смартфонизацию государственных услуг. В марте этого года мы обновили интерфейс мобильного приложения и сделали его более простым и понятным для услугополучателей, в том числе реализовали новый функционал по цифровым документам», - добавил он.



