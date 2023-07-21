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    80 тыс тонн сахарной свеклы переработают в области Жетысу

    21 Июля 2023, 13:07

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На Аксуском сахарном заводе в этом году согласно прогнозу специалистов планируют переработать не менее 80 тыс. тонн сахарной свеклы,а учитывая, что урожайность ожидается высокой – до 100 тыс. тонн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    Как подчеркнул руководитель областного управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев, в этом году площади посева сахарной свеклы в области Жетысу составили более 8 тыс. га. Согласно поручению Президента к 2026 году их планируется увеличить практически в 2 раза и довести до 15 тыс. га.

    «В этом году планируем переработать на Аксуском сахарном заводе 80 тыс. тонн сырья.

    Но, учитывая прогнозируемую урожайность, ожидаем переработать до 100 тыс. тонн сахарной свеклы. Чтобы нагружать Аксуский сахарный завод, будем поэтапно увеличивать посевные площади сладкого корнеплода в Аксуском, Алакольском и Сарканском районах. Параллельно свою работу продолжает Коксуский сахарный завод. В межсезонье на заводах будет перерабатываться сахарный тростник, таким образом, предприятия будут загружены практически круглый год. Соответственно вырастет и объем производимого сахара», -

    сообщил он.

    Отметим, что выращивание сахарной свеклы для Сарканского района является традиционной специализированной отраслью. В этом году этой сельхозкультурой в районе засеяно 1,3 тыс. га. Всего посевные площади района составляют 98 тыс. га, выращивается свыше 30 видов различных сельхозкультур.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство Жетысуская область
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