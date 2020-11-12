80 школьников заболели коронавирусом с начала года в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Семее с начала учебного года коронавирусом заболело 80 школьников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городской информационный центр.

В инфоцентре сообщили, что с начала учебного года КВИ заболели 80 учащихся. На сегодня14 детей выздоровели, 65 находятся на амбулаторном лечении. Из этого количества 54 учащихся обучались дистанционно. Причем 20 детей заболели именно в период каникул.

В дежурных классах также есть случаи заболевания. Так, коронавирусом заразились 26 детей из дежурных классов. Пятеро ребят уже выздоровели, 21 - на амбулаторном лечении.

Постановлением главного государственного санитарного врача ВКО закрыты три школы перешли на дистанционный формат - гимназия им. Шакарима, Озерская, СОШ №10, на основании постановления Семейского городского управления ККБТУ перешли на дистанционный формат пять школ –№ 9, 11, 35, 36, Шульбинская СШК.

Как сообщила на пресс-конференции руководитель городского отдела образования Наталия Фесенко, в школах соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы.

«В каждом учреждении есть пропускной пункт, на котором проверяется температура, обрабатываются руки, все проходят через дезинфицирующие коврики. В случае обнаружения температуры заболевшие помещаются в изолятор, их осматривает медицинский работник и, в зависимости от состояния, направляет домой или в больницу. Все учреждения обеспечены тепловизорами для измерения температуры тела, локтевыми дозаторами для обработки рук, дезинфицирующими ковриками, антисептиками, многоразовыми масками для каждого ученика по две штуки, масками и перчатками для персонала, бактерицидными лампами. После каждого урока проводится обработка бактерицидной лампой, влажная уборка и проветривание. Для мытья рук тёплой водой приобретены водонагреватели. Для социального дистанцирования по правилу «одностостороннего движения» передвижения на территории и в здании нанесена разметка«, – рассказала руководитель отдела образования г. Семея Наталия Фесенко.

Вместе с тем, продолжат ли школы обучение в формате онлайн и в следующей четверти, пока неизвестно.

«Поскольку режим ограничений в нашем регионе усилился, мы ждем постановления главного государственного санитарного врача, которое выйдет уже к концу каникул. После будет понятно, как будут заниматься школьники. То есть ситуация будет зависеть от постановления», – отметила Н. Фесенко.