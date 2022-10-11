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    80% семян производятся в Казахстане – Минсельхоз

    11 Октября 2022, 12:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве сельского хозяйства РК сообщили, что казахстанские фермеры полностью охвачены мерами государственной поддержки. 80% семян, высеваемых в Казахстане, производятся в нашей стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам главы департамента земледелия ведомства Азата Султанова, главная задача – обеспечение фермеров качественным семенным материалом.

    На пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций представитель СМИ спросила, на какую поддержку от государства могут рассчитывать мелкие аграрии. Директор департамента земледелия Азат Султанов ответил, что государство не делит товаропроизводителей на крупных, средних и мелких, когда оказывает помощь.

    «Учитывая то, что распределение субсидий происходит в мелком формате, каждый имеет право подать заявку и получить ту меру господдержки, на которую он рассчитывает. При этом фермеры жалуются, что есть проблемы с подачей заявок. Мы учли это в правилах. У сельхозпроизводителя по основным направлениям поддержки в растениеводстве есть двенадцатимесячный срок на подачу заявки. Мы вводим новую электронную систему распределения субсидий. Это будет государственная программа, она уже запущена в одном из регионов. В рамках этой программы предусмотрят лист ожидания, что внедрено по инвестиционным субсидиям. Это тоже решает вопрос доступа фермеров к субсидиям», - пояснил спикер.

    Аграриям оказывается поддержка, начиная от всего цикла производства.

    «Наша задача – обеспечить фермеров качественным семенным материалом. В первую очередь, чтобы они не были зависимы от импорта. Дочерняя организация нашего образовательного центра осуществляет производство высококачественных и современных сортов гибридов по основным культурам. Более 80% семян, которые высеваются в Казахстане, производятся в нашей стране. Есть импорт, но в рамках поручения Главы государства работаем над увеличением и повышением качества семян в Казахстане. Далее идет поддержка в виде субсидирования 50% затрат при покупке удобрения. Обеспечивается доступ к сельскохозяйственной технике, субсидирование процентной ставки. Государством выделяется гарантированный объем дизельного топлива на проведение основных видов сельскохозяйственной работы, посевной уборочной компании. Фермер полностью охвачен мерами государственной поддержки», - добавил Азат Султанов.

    Ранее вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов сказал, что по республике убрано свыше 15 млн га зерновых и зернобобовых культур.

    Фото:farmonline.com.au

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минсельхоз Сельское хозяйство
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