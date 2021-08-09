80 семей справили новоселье в Атырауской области

АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - 80 семей справили новоселье в посёлке Индер Индерского района. Ключи от квартир жителям посёлка вручил аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Новые квартиры получили жители района, относящиеся к социально уязвимым группам - люди, оставшиеся без попечения родителей, многодетные семьи, матери-одиночки, люди с ограниченными возможностями», - рассказали в пресс-службе областного акимата. «Индерский район сегодня развивается высокими темпами. Тому свидетельство и жилищное строительство. Кроме того, по программе «Нұрлы жер» будут построены еще 7 многоэтажных домов, что позволит обеспечить новыми квартирами ещё 432 семьи. Уже в этом году планируется ввод в строй 4-х домов - это 192 квартиры», - сообщил аким области Махамбет Досмухамбетов.

Рассказав, что в районном центре будет также построена школа на 900 мест, детский сад на 250 мест, поликлиника на 100 мест и физкультурно – оздоровительный комплекс на 320 мест.