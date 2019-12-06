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    80-летие Жамбылской области: 90 новоселов в Таразе получили ключи от квартир

    6 Декабря 2019, 04:15

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Новые социальные объекты открывают в регионе в честь 80-летия Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики акимата Жамбылской области.

    В городе Таразе состоялось торжественное вручение ключей от нового 90-квартирного жилого дома «Нұрлы таң» по улице Каныша Сатпаева, рядом со зданием Дворца Молодежи имени Марса Уркумбаева. В числе новоселов - «очередники», ветераны, многодетные семьи, государственные служащие и работники бюджетных сфер.

    В ходе торжественной церемонии первый заместитель акима Жамбылской области Бекболат Орынбеков вручил ключи счастливым новоселам, отметив при этом, что в честь юбилея Жамбылской области, а также в преддверии Дня Независимости Казахстана в декабре в регионе открываются объекты образования, здравоохранения, инфраструктуры, бизнеса. Целый ряд новых социальных объектов возводится в городах и селах Жамбылской области в рамках такой эффективной формы сотрудничества государства и бизнеса, как государственно-частное партнерство.

    Как сообщили в управлении внутренней политики акимата Жамбылской области, накануне, в честь празднования Дня Первого Президента, в Таразе открылся фронт-офис Zhambyl Invest. Это региональный фронт-офис по сопровождению инвесторов по принципу «одного окна». Помимо этого, в населенных пунктах региона появились новые объекты - жилой многоквартирный дом, 26 медицинских пунктов, два детских сада и три инфраструктурные инженерные системы по обеспечению необходимой инфраструктурой строящихся жилых массивов.

    По данным облакимата, для обеспечения арендным жильем малообеспеченных семей в рамках государственной программы «Нұрлы жер» в Жамбылской области разработана проектно-сметная документация и представлена заявка для уточнения республиканского бюджета на строительство 11 арендных домов на 710 квартир на общую сумму 5,6 миллиарда тенге. По статданным, в Жамбылской области в очереди на получение жилья из коммунального жилищного фонда стоят 23 762 человека. Планируется в этом году сдать 27 домов, один арендный дом переходит на следующий 2020 год. За счет бюджета обеспечат жильем 1 970 человек.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат Юбилей Жилье
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