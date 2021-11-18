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    80-летие подвига: военнослужащие и ветераны Вооруженных сил почтили память панфиловцев

    18 Ноября 2021, 19:46

    НУР-СУЛТАН.К АЗИНФОРМ - Возложение венков в честь 80-летия подвига героев-казахстанцев при обороне города Москвы осенью 1941 года состоялось в столичном парке «Жерұйық». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    В ноябре 1941 года при обороне Москвы от фашистских войск в бою у разъезда Дубосеково совершили подвиг 28 бойцов из дивизии генерала Панфилова, уничтожив около двух десятков немецких танков и остановив наступление немцев.

    Подвиг воинов-панфиловцев имел огромное значение в ходе Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Ни превосходство противника в численности и технике, ни его напор не смогли сломить боевой дух воинов 316-ой стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Ивана Панфилова. Дивизия комплектовалась в Казахстане, в городе Алматы, из жителей Казахской и Киргизской ССР.

    В мероприятии приняли участие заместитель председателя РОО «Ветераны Вооруженных сил» генерал-майор в отставке Марат Нагуманов, председатель ОО «Ветераны боевых действий на территории других государств «Парыз» полковник запаса Ербол Смагулов, военнослужащие столичной десантно-штурмовой бригады и департамента по делам обороны города Нур-Султана, представители городского акимата.

    В этот же день памятные мероприятия прошли в г. Алматы. На торжественное возложение венков была приглашена внучка генерала Панфилова Алуа Байкадамова.

    «Панфиловская дивизия на протяжении октября-ноября ежедневно совершала подвиги, и именно эта дивизия явилась символом массового героизма», – сказала она.

    Были заслушаны онлайн-приветствия от главы Волоколамского городского округа Московской области, а также участников Панфиловского движения «Нас миллионы панфиловцев».

    Сражение, ставшее первой победоносной вехой в истории Великой Отечественной войны, всегда будет в памяти военнослужащих казахстанской армии, оставаясь примером героизма и самоотверженности для многих поколений. В честь 80-летия подвига воинов-панфиловцев в Вооруженных силах были организованы показы документальных фильмов, проведены лекции и викторины.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы История Казахстана Армия ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Память
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