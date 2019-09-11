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    80-летие Фаризы Онгарсыновой отмечают в Атырау

    11 Сентября 2019, 17:36

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау на республиканском уровне проходит посвященная 80-летию поэтессы Фаризы Онгарсыновой неделя «Патша – сөздің Фаризасы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие, начавшееся с возложения цветов памятнику поэтессе, продолжилось затем в Атырауском государственном университете имени Х. Досмухамедова. Там состоялись первый показ документального фильма «Ар мен ақын» и презентация аудиодиска «Жыр – менің жалғыз тарланым». Аудиодиск со стихами, продекламированными самой поэтессой, представили известный писатель Анес Сарай и профессор Атырауского государственного университета Кадыр Утегенулы.

    В рамках недели прошла и научно-практическая конференция под названием «Патша – сөздің Фаризасы». Принимавшая участие в ней заместитель акима области Айгуль Ажигалиева отметила важность мероприятия.

    «Фариза Онгарсынова - уроженка Атырауской земли, одна из первых выпускниц нынешнего Атырауского государственного университета имени Халела Досмухамедова. Она – обладательница редчайшего, исключительного дара, непревзойденный мастер художественного слова. Очень трудно описать суть, особенности, всю сложную гамму ее творчества. Ее творения – вершина казахской женской поэзии. Стихи ее будут жить вечно»,- сказала заместитель акима области А. Ажигалиева.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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