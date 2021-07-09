Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    80% коррупционных преступлений регистрируется по рапорту должностных лиц – Асет Исекешев

    9 Июля 2021, 11:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Усилить профилактику коррупционных преступлений призвал помощник Президента РК — секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Руководство страны неоднократно подчеркивало важность привлечения общественности к вопросам противодействия коррупции. Здесь тоже наблюдаются позитивные сдвиги среди правоохранительных органов. Надо отметить, что Агентство здесь на передовых позициях. Но, конечно, еще много предстоит сделать», - сказал Асет Исекешев, выступая на заседании коллегии Агентства РК по противодействию коррупции по итогам 1-го полугодия 2021 года.

    В связи с этим помощник Главы государства отметил необходимость выстраивания четкого алгоритма взаимодействия с институтами гражданского общества.

    «Начало работы есть - активно работают от «Адалдык аланы», начали работать стимулы для обращения граждан о фактах коррупции, приняты меры по повышению вознаграждения, по защите лиц, сообщающих о коррупции. Вместе с тем, на сегодня 80% коррупционных преступлений регистрируется по рапорту должностных лиц. Поэтому, на наш взгляд, важными результатами работы здесь в Агентстве должны стать активное участие населения в противодействии коррупции, улучшение общей превенции и в целом усиление профилактики, чтобы не допустить ущерба государству. Здесь нельзя допустить перегибов», - резюмировал Асет Исекешев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Коррупция Другие государственные органы
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Подробности задержания бухгалтеров в отделе образования Талдыкоргана раскрыл аким
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка