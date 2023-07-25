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    80% казахстанских учебников переведено в цифровой формат

    25 Июля 2023, 14:29

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учебники в цифровом виде прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

    К разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. В целях внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами.

    «На сегодня в стране переведено 94% учебников начальных классов, 81% учебников 5-9 классов, 61% учебников 10-11 классов в электронную версию. В 2024 году планируется стопроцентный охват дисциплин цифровыми учебниками», - сказал председатель комитета среднего образования Каныбек Жумашев.

    Наряду с электронными учебниками в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы с мультимедийным контентом в качестве дополнительного учебного материала. На сегодняшний день создано более 50 тысяч цифровых образовательных ресурсов.

    С начала 2023 года к цифровым образовательным ресурсам подключено 6,7 тыс. школ. Сегодня этим ресурсом ежедневно пользуются до 3 миллионов учеников и учителей. На цифровых образовательных ресурсах опубликовано более 50 тысяч видеоуроков, охватывающих все классы.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

    Образование Цифровой Казахстан Минпросвещения РК
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