80% казахстанских учебников переведено в цифровой формат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Учебники в цифровом виде прошли государственную экспертизу и включены в список учебно-методических комплексов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

К разработке цифровых учебников привлечены 11 издательств страны. В целях внедрения инновационных подходов в преподавании дисциплин разработаны методические рекомендации для их использования педагогами.

«На сегодня в стране переведено 94% учебников начальных классов, 81% учебников 5-9 классов, 61% учебников 10-11 классов в электронную версию. В 2024 году планируется стопроцентный охват дисциплин цифровыми учебниками», - сказал председатель комитета среднего образования Каныбек Жумашев.

Наряду с электронными учебниками в школах активно используются цифровые образовательные ресурсы с мультимедийным контентом в качестве дополнительного учебного материала. На сегодняшний день создано более 50 тысяч цифровых образовательных ресурсов.

С начала 2023 года к цифровым образовательным ресурсам подключено 6,7 тыс. школ. Сегодня этим ресурсом ежедневно пользуются до 3 миллионов учеников и учителей. На цифровых образовательных ресурсах опубликовано более 50 тысяч видеоуроков, охватывающих все классы.