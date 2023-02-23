80 иностранных преступников экстрадировано в 2022 году из Казахстана – Генпрокуратура

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сколько иностранных преступников экстрадировано из Казахстана в 2022 году, сообщили в Генпрокуратуре, передает МИА «Казинформ».

Генеральная прокуратура Республики Казахстан активно развивает международное сотрудничество с иностранными государствами в сфере противодействия преступности и обеспечения неотвратимости наказания.

В компетенцию Генеральной прокуратуры входят вопросы принятия решений об экстрадиции разыскиваемых лиц.

В 2022 году было рассмотрено более 90 запросов иностранных государств о выдаче, из которых удовлетворено 80.

Основными партнерами Казахстана являются Россия, Узбекистан и Кыргызстан, с которыми отмечается наибольший объем взаимодействия по вопросам экстрадиции.

Данное обстоятельство обусловлено схожестью правовых систем государств, близостью их географического расположения и интенсивностью миграционных потоков.

По категориям преступлений лица выдаются в основном за мошенничества, кражи, убийства, незаконный оборот наркотиков.

«К примеру, по запросу Генеральной прокуратуры России в 2022 году был выдан гражданин этой страны Урзагулов А.Ж., находившийся в межгосударственном розыске и задержанный на территории Актюбинской области.

Российскими правоохранительными органами он обвинялся в групповом убийстве Жумагазиева Н.М. с применением огнестрельного оружия.

Приговором Оренбургского областного суда Урзагулов А.Ж. осужден за указанное преступление к 15 годам лишения свободы.

Выданный Узбекистану за мошенничество на сумму 75 тысяч долларов США Набиев Г.Т. осужден приговором Самаркандского городского суда по уголовным делам к девяти годам лишения свободы.

Также в прошлом году российским правоохранительным органам были выданы Давлатов С.Т., Авдеев С.В., Алиев Р.Х. и Транда Е.В. за убийства при отягчающих обстоятельствах; Хатов Р.С., Соколов А.А., Гадамаури Х.М. за сбыт наркотиков.

По запросу Генеральной прокуратуры Грузии выдан Чхиквадзе Р.М. за причинение тяжкого вреда здоровью, по запросу кыргызских коллег за разбой выдан Курманбеков Н.К.», - сообщается в Telegram-канале пресс-службы Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Вместе с тем, интеграция Казахстана в мировое сообщество позволяет нам эффективно взаимодействовать и с иностранными партнерами из стран дальнего зарубежья.

Правовой основой такого сотрудничества являются двусторонние и многосторонние договоры, участником которых является наше государство.

Со странами, с которыми отсутствуют договоры об экстрадиции, вопросы о выдаче лиц рассматриваются на основе действующего в международном праве принципа взаимности. При этом мы руководствуемся требованием обоюдного признания деяния преступлением.

В частности, за последние годы нами были выданы разыскиваемые лица по запросам компетентных органов США, Турции, Литвы.

Своевременно и качественно оказываемая правоохранительным органам иностранных государств правовая помощь в вопросах экстрадиции во многом способствует положительному рассмотрению казахстанских запросов о выдаче лиц нашими зарубежными партнерами.

В целом проводимая в этом направлении работа позволяет изобличить скрывшихся преступников и, главное, воспрепятствовать их уходу от установленной законом уголовной ответственности за совершенные преступления.



