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    80% детей охвачены дошкольным воспитанием в Астане

    26 Апреля 2023, 18:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Астане 80% детей охвачены дошкольным воспитанием. Об этом сообщил руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазыев на заседании постоянной комиссии городского маслихата по вопросам социально-культурного развития, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В настоящее время в столице в 507 дошкольных организациях воспитываются 67 730 детей. По данным Национального бюро статистики, по состоянию на 1 января 2021 года естественный прирост численности детей в возрасте до 6 лет в городе составил 23 448, и за счет миграции 3 115. Сейчас в очереди на детсад стоят 23 746 столичных детей. В связи с ростом численности населения спрос на места в детсадах ежегодно растет. Ежедневно подается 90-100 заявлений. По итогам прошлого года дошкольным образованием было охвачено 80% детей», – сказал К.Сенгазыев.

    По его словам, работа по охвату детей дошкольным воспитанием будет продолжаться. В январе-апреле текущего года 200 частных детсада получили государственный заказ на 8 957 мест. Во втором полугодии будет объявлен конкурс на оставшиеся 870 мест, и госзаказ будет выполнен.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Образование
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