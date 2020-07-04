80 000 сельских семей получили помощь по поручению Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По поручению Елбасы проведена четвертая волна #BizBirgemiz. По 50 тысяч тенге получили ещё более 80 тысяч нуждающихся семей из сельских населенных пунктов нашей страны. Об этом сообщил в аккаунте в Instagram Первый заместитель Председателя партии «Nur Otan» Бауыржан Байбек, передает МИА «Казинформ».

Дорогие друзья, поздравляю с наступающим Днём столицы! По поручению Елбасы проведена четвертая волна #BizBirgemiz . По 50 тысяч тенге получили ещё более 80 тысяч нуждающихся семей из сельских населенных пунктов нашей страны.

Всего единовременной финансовой поддержкой по инициативе Нурсултана Назарбаева Фондом «Birgemiz» охвачено более 550 тысяч семей. С учетом членов семей - это почти 2 млн. казахстанцев.

Также обеспечена бесплатная раздача более 5 млн. масок среди 100 тысяч наиболее социально уязвимых семей.

По линии партии «Nur Otan» и Фонда Первого Президента порядка 300 тысяч семей получили продуктовые корзины. Задействовано более 5 тысяч волонтеров «Jas Otan».

Жителям подтопленных аулов Туркестанской области нуротановцами направлено свыше тысячи тонн гуманитарной помощи. Уже в июле будет завершено строительство домов для пострадавших жителей аула Достык.

Как вчера в своём обращении к народу Казахстана отметил Нурсултан Абишевич, «сложный период, который мы сегодня переживаем – это испытание для всего человечества. На передовой линии борьбы с этим заболеванием находятся врачи, отдающие все свои силы для спасения людей. Президент и Правительство страны принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения. Но очень многое зависит и от нас самих. Уверен, что благодаря своей стойкости, сплоченности и устремленности в будущее наш народ достойно преодолеет выпавшие трудности. Мы снова выйдем победителями. Лучшие дни страны впереди. Мы вместе!».

