8 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

83 года назад (1940) родился НУСКАБАЙУЛЫ Жарылкасын- журналист-переводчик, почетный гражданин Отырарского района Туркестанской области.

Родился в Отырарском районе. Окончил Казахский государственный университет (Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовой путь начал на казахском телевидении, выполнял обязанности главного редактора. Занимал должности переводчика-редактора в Казахском телеграфном агентстве (ныне - МИА «Казинформ»), заведующего отделом издательства «Жалын», а также был главным редактором, директором издательства «Мектеп».

Является автором учебников для детей, научно-педагогических трудов, таких как «Қазақ журналистикасының тарихы», «Көне басылымдар, аяулы есімдер», «Алты алаштың ардақтылары». Перевел «Сборник сказок», «Словацкие народные сказки» и «Сказки народов Сибири» Х. Андерсена, роман «Субстанция гениальности» Ш. Алимбаева, книгу «Хо Ши Мин» Е. Кобелева, 7-серийный художественный фильм «Тени исчезают в полдень», произведения туркменских писателей Х. Халлыева «Дорога» и Ш. Чарыева «Гармонист», а также повести и рассказы белорусских, кыргызских, таджикских, русских и армянских писателей.

66 лет назад (1957) родился КАСЫМОВ Акылтай Ахметжанович - судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Тюменской области (РСФСР). Окончил Казахский государственный университет, правоведение (1980).

Трудовая деятельность: штукатур СМУ-39 треста «Алма-Атаотделстрой» (1974-1975); стажер-следователь Соколовской районной прокуратуры Северо-Казахстанской области (10.1980-11.1980); стажер Мамлютинской районной прокуратуры Северо-Казахстанской области (1980-1981); стажер, следователь, старший следователь Куйбышевской районной прокуратуры г. Петропавловск (1981-1983); судья Северо-Казахстанского областного суда (1983-1987); заместитель председателя судебной коллегии по гражданским делам Петропавловского областного суда (1987-1990); председатель Джезказганского областного суда (1990-1993); председатель Акмолинского областного суда (1993-1999); председатель Карагандинского областного суда (1999-2004); судья Верховного суда Республики Казахстан (2004-2010); председатель надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан (2010-2015).

На занимаемой должности - с марта 2015 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2002); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).

54 года назад (1969) родился БОЗУМБАЕВ Канат Алдабергенович - государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в Алма-Ате. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1993).

Трудовая деятельность: экономист ТОО «Эдем Лтд» (1993-1994); помощник акима Алматы (1994-1997); директор по экономическим вопросам ТПО «Алмаз и компания» (1997); начальник отдела региональной политики Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (1997); начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного общества «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (1997-1998); директор департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (1998-2000); вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (03.2000-12.2000); первый вице-президент ОАО «KEGOC» (01.2001-05.2001); президент ОАО «KEGOC» (2001-2007); председатель Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации (2003-2007); председатель совета директоров АО «Air Astana» (2007); председатель совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2007-2008); председатель совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» (08.2008-10.2008); председатель правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2007-2008); председатель правления АО «KEGOC» (2008-2009); аким Жамбылской области (2009-2013); аким Павлодарской области (2013-2016); министр энергетики Республики Казахстан (2016-2019); помощник Президента Республики Казахстан (2019-2021); аким Алматинской области (2021-2022).

Награжден орденами «Құрмет» (2005), «Парасат», «Барыс»; медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «20 жыл Астана» (2018).

36 лет назад (1987) родилась ДУБИРОВА Жаннат Балгабаевна - заместитель руководителя Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.

Родилась в Костанае. Окончила Евразийский национальный университет им Л.Н. Гумилева, бакалавр техники и технологии (2008); Университет Манчестер (Великобритания), магистр, информационные технологии и ИТ менеджмент (2015).

Трудовая деятельность: администратор метаданных, руководитель проектов ТОО «Bimash» (2006-2008); главный менеджер ДИТ АО «Цеснабанк» (2008-2010); заместитель ИТ директора транспортной группы ENRC Logistics (2010-2012); IT Performance Manager ENRC Group (2012-2013); advisory manager ТОО «PricewaterhouseCoopers» (PwC) (2013-2016); заместитель председателя правления АО «Астана Innovations» (2016-2017); руководитель ГКП на ПХВ «Городской центр мониторинга и оперативного реагирования» акимата г. Нур-Султан (2017-2022).

На занимаемой должности - с мая 2022 года.



