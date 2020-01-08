8 января. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1940) родился– журналист-переводчик, почетный гражданин Отырарского района Туркестанской области.

Родился в Отырарском районе. Окончил Казахский государственный университет (Казахский национальный университет имени аль-Фараби).

Трудовой путь начал на казахском телевидении, выполнял обязанности главного редактора. Занимал должности переводчика-редактора в Казахском телеграфном агентстве (ныне - МИА «Казинформ»), заведующего отделом издательства «Жалын», а также был главным редактором, директором издательства «Мектеп».

Является автором учебников для детей, научно-педагогических трудов, таких как «Қазақ журналистикасының тарихы», «Көне басылымдар, аяулы есімдер», «Алты алаштың ардақтылары». Перевел «Сборник сказок», «Словацкие народные сказки» и «Сказки народов Сибири» Х. Андерсена, роман «Субстанция гениальности» Ш. Алимбаева, книгу «Хо Ши Мин» Е. Кобелева, 7-серийный художественный фильм «Тени исчезают в полдень», произведения туркменских писателей Х. Халлыева «Дорога» и Ш. Чарыева «Гармонист», а также повести и рассказы белорусских, кыргызских, таджикских, русских и армянских писателей.





назад (1957) родился- судья Верховного суда Республики Казахстан.

Родился в Тюменской области (РСФСР). Окончил Казахский государственный университет имени С.М. Кирова, правоведение (1980).

Трудовая деятельность: штукатур СМУ-39 треста «Алма-Атаотделстрой» (1974-1975); стажер-следователь Соколовской районной прокуратуры Северо-Казахстанской области (10.1980-11.1980); стажер Мамлютинской районной прокуратуры Северо-Казахстанской области (1980-1981); стажер, следователь, старший следователь Куйбышевской районной прокуратуры г. Петропавловска (1981-1983); судья Северо-Казахстанского областного суда (1983-1987); заместитель председателя судебной коллегии по гражданским делам Петропавловского областного суда (1987-1990); председатель Джезказганского областного суда (1990-1993); председатель Акмолинского областного суда (1993-1999); председатель Карагандинского областного суда (1999-2004); судья Верховного суда Республики Казахстан (2004-2010); председатель надзорной судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Казахстан (2010-2015).

На занимаемой должности - с марта 2015 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2002); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Қазақстан Конституциясына 10 жыл» (2005).





назад (1966) родился- представитель высшего командования Вооружённых сил Республики Казахстан, вице-адмирал.

Родился в Костанайской области. Окончил Тихоокеанское Высшее военно-морское училище (1988); Национальный университет обороны МО РК (2004).

Трудовая деятельность: службу начал командиром торпедной группы большой подводной лодки; командир отдельного дивизиона кораблей (1995-2000); старший офицер, начальник отдела департамента оперативного планирования комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан (2000-2003); начальник управления ВМС, заместитель командующего войсками регионального командования «Запад» (2003-2008); временно исполняющий обязанности первого заместителя главнокомандующего ВМС - начальника главного штаба ВМС ВС РК (2008-2009); главнокомандующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Республики Казахстан (2009-2018).





назад (1967) родился-·заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахский педагогический университет имени Абая, преподаватель истории, обществоведения и права (1991); Национальную высшую школу государственного управления (1996-1997).

Трудовая деятельность: учитель средней школы (1991-1993); эксперт 1-й категории, ведущий специалист МВЭС Республики Казахстан (1993-1994); главный специалист, помощник министра промышленности и торговли Республики Казахстан (1994-1996); главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления стратегии национального развития Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан (1997-1999); заведующий сектором, заместитель заведующего Аналитическим центром Совета безопасности Республики Казахстан (1999-2002); заместитель, первый заместитель генерального директора РГП «Институт экономических исследований» Минэкономики Республики Казахстан (2002-2003); заведующий отделом социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2003-2004); заведующий отделом социально-экономического анализа управления экономической политики Администрации Президента Республики Казахстан (2004-2005); заместитель заведующего, заведующий отделом социально-экономического анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2005-2006); заместитель председателя правления, корпоративный секретарь, управляющий директор акционерного общества «Фонд устойчивого развития «Қазына» (2006-2008); заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2011); президент АО «Институт экономических исследований» при Министерстве экономического развития и торговли Республики Казахстан (2011-2016); главный экономист АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК (2016-2017); заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента Республики Казахстан (2017-2018).

На занимаемой должности - с декабря 2018 года.





назад (1969) родился- помощник Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Алма-Ате. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1993).

Трудовая деятельность: экономист ТОО «Эдем Лтд» (1993-1994); помощник акима г. Алматы (1994-1997); директор по экономическим вопросам ТПО «Алмаз и компания» (1997); начальник отдела региональной политики Министерства экономики и торговли Республики Казахстан (1997); начальник сводно-финансового департамента, вице-президент по экономическим вопросам закрытого акционерного общества «Национальная компания по транспортировке нефти «КазТрансОйл» (1997-1998); директор департамента нефти и газа Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (1998-2000); вице-министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (03.2000-12.2000); первый вице-президент ОАО «KEGOC» (01.2001-05.2001); президент ОАО «KEGOC» (2001-2007); председатель Совета директоров Казахстанской электроэнергетической ассоциации (2003-2007); председатель совета директоров АО «Air Astana» (2007); председатель совета директоров АО «НК «Қазақстан темір жолы» (2007-2008); председатель совета директоров АО «НК «КазМунайГаз» (08.2008-10.2008); председатель правления АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук» (2007-2008); председатель правления АО «KEGOC» (2008-2009); аким Жамбылской области (2009-2013); аким Павлодарской области (2013-2016); министр энергетики Республики Казахстан (2016-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2005); медалями.





назад (1980) родился- вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Юридическую академию «Фемида», юрист (2006); Казахский национальный технический университет им. К.И. Сатпаева, бакалавр геологии и разведки месторождений полезных ископаемых (2012).

Трудовая деятельность: заместитель руководителя Республиканского центра геологической информации «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства энергетики и минеральных ресурсов, затем Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2008-2013); руководитель ГУ «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан (2013-2014); руководитель РГУ «Республиканский центр геологической информации «Казгеоинформ» Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан (2014-2019).

На занимаемой должности - с декабря 2019 года.