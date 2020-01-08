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8 января. Календарь Казинформа «Даты. События»
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».
СОБЫТИЯ
В 1864 году в Тургае (Оренбургская крепость) Ыбырай Алтынсарин открыл первую школу для казахских детей.
В 1860 году областное правление поручило ему открыть начальную школу для казахских детей в Оренбургском управлении (Тургай) и назначило учителем русского языка. Открыть школу было делом нелегким: не было средств, не было поддержки областного правления и местных властей. Однако трудности не остановили Алтынсарина. Воодушевленный просветительскими идеями, он разъезжал по аулам, разъясняя населению значение светского образования. Собрав у казахского населения средства, он приступил к строительству школы, торжественное открытие которой состоялось 8 января 1864 года. При школе был создан интернат.
В 1963 году состоялся I Учредительный съезд Союза кинематографистов Казахстана, первым секретарем которого был избран Шакен Айманов.
В 1992 году в Жезказгане торжественно открыт Дворец школьников имени первого казахского космонавта Тохтара Аубакирова. Токтар Онгарбаевич Аубакиров (1946, Каркаралинский район, Карагандинская область) - 72-й (и последний) космонавт СССР, первый космонавт казахской национальности, генерал-майор ВВС Казахстана, Народный Герой Казахстана (1995), Герой Советского Союза (1988), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1990), заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.
В 1997 году город Жамбыл был переименован в город Тараз. Городу возвращено историческое название, упоминание о котором сохранилось в китайских источниках середины I в. до н.э.
В 2007 году в Париже открылось общество казахско-французской дружбы. Обществу, учрежденному по инициативе наших соотечественников, живущих во Франции, было присвоено имя Мустафы Шокая - выдающегося общественного и политического деятеля национальной истории первой половины прошлого столетия, публициста, идеолога борьбы за свободу и независимость Средней Азии, одного из руководителей партии «Алаш Орда».
В 2014 году юные домбристы ансамбля казахских народных инструментов музыкальной школы №2 города Астаны завоевали первое место на прошедшем в китайской столице международном музыкальном конкурсе «Пекинский звездопад». В конкурсе приняли участие 40 музыкальных коллективов из Казахстана, Китая, России и Монголии.
В 2016 году крупнейший в мире интернет-магазин «Amazon» начал продажу книги «Видение Лидера» («Leadership Perspectives») - сборника речей и выступлений Президента РК Нурсултана Назарбаева за период 2012-2015 годы, изданного на английском языке. «Видение Лидера» - это книга по широкому кругу вопросов - от актуальных проблем международной политики до институциональных реформ, модернизации и экономического развития Казахстана.
В 2019 году впервые в список официальных членов комиссии FIDE вошли представители Казахстана. Этот список утверждается раз в три года на президентском совете Всемирной шахматной федерации. Традиционно членство в комиссии получают видные деятели шахматного спорта, внесшие весомый вклад в развитие культуры и популяризации интеллектуальной игры в своей стране,
Всего в состав комиссии вошло 224 человека из более чем 130 стран мира. Ранее в комиссии ФИДЕ не было ни одного представителя Казахстана.
В 2019 году комиссия Книги рекордов Гиннесса официально подтвердила рекорд актюбинских врачей по единовременному измерению артериального давления. В течение часа 500 врачей измерили артериальное давление 4 270 актюбинцев в возрасте 18-60 лет, ознакомили их с полученными данными и выдали им соответствующие рекомендации.
Ранее мировой рекорд по наибольшему числу измерений артериального давления в единицу времени принадлежал Индии: в 2015 году индийцы за час измерили давление 3 600 человек.
В 2019 году в Египте, в Каирском университете, был открыт научно-образовательный центр аль-Фараби, который будет служить хорошей платформой для изучения и популяризации наследия не только аль-Фараби, султана Бейбарса, но и общих исторических и культурных ценностей двух дружественных стран. На базе центра аль-Фараби впервые в Каирском университете будет введена дисциплина по изучению казахского языка.
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