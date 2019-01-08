8 января. Календарь Казинформа «Даты. События»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

СОБЫТИЯ

В 1864 году в Тургае (Оренбургская крепость) Ыбырай Алтынсарин открыл первую школу для казахских детей. В 1860 году областное правление поручило ему открыть начальную школу для казахских детей в Оренбургском управлении (Тургай) и назначило учителем русского языка. Открыть школу было делом нелегким: не было средств, не было поддержки областного правления и местных властей. Однако трудности не остановили Алтынсарина. Воодушевленный просветительскими идеями, он разъезжал по аулам, разъясняя населению значение светского образования. Собрав у казахского населения средства, он приступил к строительству школы, торжественное открытие которой состоялось 8 января 1864 года. При школе был создан интернат.

В 1963 году состоялся I Учредительный съезд Союза кинематографистов Казахстана, первым секретарем которого был избран Шакен Айманов.

В 1992 году в Жезказгане торжественно открыт Дворец школьников имени первого казахского космонавта Тохтара Аубакирова.

Токтар Онгарбаевич Аубакиров (1946, Каркаралинский район, Карагандинская область) - 72-й (и последний) космонавт СССР, первый космонавт казахской национальности, генерал-майор ВВС Казахстана, Народный Герой Казахстана (1995), Герой Советского Союза (1988), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1990), заслуженный мастер спорта Республики Казахстан.

В 1997 году Указом Президента Казахстана «учитывая ходатайства местных исполнительных органов и пожелания общественности Жамбылской области, на основании заключения Государственной ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан» город Жамбыл переименован в город Тараз. Городу возвращено историческое название, упоминание о котором сохранилось в китайских источниках середины I в. до н.э.

В 2007 году в Париже открылось общество казахско-французской дружбы. Обществу, учрежденному по инициативе наших соотечественников, живущих во Франции, присвоено имя Мустафы Шокая - выдающегося общественного и политического деятеля национальной истории первой половины прошлого столетия, публициста, идеолога борьбы за свободу и независимость Средней Азии, одного из руководителей партии «Алаш Орда».

В 2014 году юные домбристы ансамбля казахских народных инструментов музыкальной школы №2 города Астаны завоевали первое место на прошедшем в китайской столице международном музыкальном конкурсе «Пекинский звездопад». В конкурсе приняли участие 40 музыкальных коллективов из Казахстана, Китая, России и Монголии.

В 2016 году крупнейший в мире интернет-магазин «Amazon» начал продажу книги «Видение Лидера» («Leadership Perspectives») - сборника речей и выступлений Президента РК Назарбаева за период 2012-2015 годы, изданного на английском языке. «Видение Лидера» - это книга по широкому кругу вопросов - от актуальных проблем международной политики до институциональных реформ, модернизации и экономического развития Казахстана.

В 2016 году казахстанский иллюзионист Руслан Иванченков попал в Книгу рекордов Гиннесса. Манкарди - такой у него сценический псевдоним - удивил жюри тем, что на протяжении пяти часов без остановки показывал фокусы.

В 2018 году в Абу-Даби казахстанские фигуристы завоевали четыре медали - две бронзовых, одну серебряную и одну золотую - на первом международном турнире по фигурному катанию FBMA Trophy. Лучший результат показал Никита Манько. Столичный фигурист стал лучшим среди юниоров с результатом 139.30 баллов по сумме выступления в произвольной и короткой программах.