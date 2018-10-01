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8 спасенных жизней - результат объединения роддома и больницы в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 22 августа специалисты объединенных Перинатального центра №1 и городской больницы №2 спасли 8 беременных женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В августе было проведено объединение перинатального центра №1 и больницы №2 и уже по истечении практически двух месяцев мы имеем положительные результаты», - заявила заместитель руководителя управления общественного здравоохранения Астаны Алия Рустемова на брифинге в горбольнице №2.
По ее словам, за это время объединенными усилиями удалось спасти 8 беременных женщин.
«У них были тяжелые экстрагенитальные патологии, женщины могли бы погибнуть, но были спасены, благодаря умелой, оперативной и совместной работе акушеров-гинекологов и профильных специалистов», - добавила спикер.
По ее словам, работа по объединению лечебных учреждений для повышения эффективности будет продолжена и дальше.
«Разработан перспективный план развития инфраструктуры здравоохранения города Астаны, согласно которому будет проводиться объединение монопрофильных больниц в многопрофильные. Думаю, что уже сегодняшний положительный опыт говорит о том, что данную работу нужно продолжать проводить, это даст свои положительные плоды», - отметила представитель управления.
Напомним, сегодня врачи рассказали о спасении роженицы с тяжелыми патологиями. Оперативное вмешательство проводили в 2 этапа, в общей сложности операция продлилась 8 часов.
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