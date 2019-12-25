8 сотрудников МФЦА вошли в Президентский молодежный кадровый резерв

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 300 кандидатов из 13 тысяч человек со всего Казахстана были отобраны в ходе шести отборочных этапов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу центра.

По их итогам два сотрудника МФЦА – Ренат Бектуров, финансовый директор Биржи МФЦА - AIX и Ернур Рысмагамбетов, заместитель председателя правления «Администрации МФЦА» – заняли 1-е и 2-е места соответственно, показав самые высокие результаты по набранным баллам. В общем 8 сотрудников МФЦА зачислены в Президентский молодежный кадровый резерв. Среди них, кроме названых ранее: Нариман Алибаев, Нурлан Тайганов, Ардак Жумагалиев, Асия Карибай, Ильяс Шанбаев и Нурсултан Серикбай.

Также управляющий директор по цифровым технологиям Асель Жанасова стала одним из победителей конкурса «100 новых лиц» за 2019 год.

МФЦА, созданный по инициативе Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева, работает над повышением качества человеческого капитала в стране. Подготовить и вырастить грамотных специалистов в сфере финансовых услуг - одна из важных задач финансового центра. Для этих целей в структуре МФЦА функционирует Бюро непрерывного профессионального образования.

На сегодня кадровый резерв специалистов для компаний, зарегистрированных в МФЦА, составляет 10 000 человек. В 2019 году на базе бюро переобучено 2642 специалиста.