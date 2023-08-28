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    8 сотрудников ДГД уволены по отрицательным мотивам в области Жетысу

    28 Августа 2023, 18:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С начала 2023 года в Комитете государственных доходов РК и его территориальных подразделениях по отрицательным мотивам уволены 33 должностных лица, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Об этом сообщили в Комитете в ответ на официальный запрос редакции.

    Из них:

    - в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда за совершение коррупционных преступлений (Алматы -3 специалиста, Астана- 2 специалиста, 1 руководитель отдела, Жетысу – 1 специалист, 1 заместитель руководителя таможенного поста, 1 руководитель отдела, Жамбылская – 2 руководителя отдела, 2 – специалиста, Кызылординская- 1 специалист, 1- руководитель отдела, Мангистауская руководитель таможенного поста и его заместитель), в Алматинской, Костанайской, Туркестанской областях по 1 специалисту.

    - за совершение дисциплинарного проступка, дискредитирующего государственную службу (Жетысу -7 специалистов, Карагандинская – 1 руководитель отдела, Туркестанская – 2 специалиста, 1– руководитель управления).

    - за несоблюдение обязанностей и ограничений, установленных Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» в Астане и Шымкенте по 1 специалисту.

    «Основанием для увольнения 20 должностных лиц являются факты, установленные Антикоррупционной службой. По остальными должностным лицам факты нарушений, установлены по результатам анализов, проведенных ОГД, служебных расследований, рассмотрения жалобы заявителя», - говорится в ответе госоргана.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Коррупция Минфин РК Жетысуская область
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