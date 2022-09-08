8 сентября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

60 лет назад (1962) родился НУГЕРБЕКОВ Серик Нугербекович - руководитель Международного секретариата G-Global.

Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский кооперативный институт, экономист-организатор (1984).

Трудовая деятельность: экономист Каркаралинского общепита, секретарь комитета комсомола Каркаралинского зооветтехникума (1984-1986); второй секретарь Каркаралинского районного комитета ЛКСМ Казахстана, начальник Каркаралинского агентства АТП «Караганда Трансагентство», инструктор райкома профсоюзов Каркаралинского районного комитета работников профсоюза агропромышленного комитета (1986-1991); менеджер АО «Алтын Эмель», директор фирмы «Уголь-экспорт» Казахстанского республиканского внешнеэкономического предприятия «Казпромэкспорт», вице-президент Государственной внешнеэкономической корпорации «Казыбек» (Алматы) (1991-1998); заместитель директора филиала Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» (столица) (1998-2000); начальник областного финансового управления Карагандинской области (2000-2002); директор департамента финансового регулирования Министерства транспорта и коммуникации РК (2002-2005); председатель Совета директоров ТОО «Еснур и К» (2005-2007); президент АО «Институт экономических исследований» (2007-2009); заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента РК (2009-2012); депутат Сената Парламента РК, член Комитета по финансам и бюджету (2012-2015); член Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета (2015-2020).

На занимаемой должности - с 2021 года.

Награжден орденом «Парасат» (2015); медалью «Ерен еңбегі үшін» (2008), ведомственной медалью «Қаржы сақшысы» III степени (2016), правительственными и юбилейными медалями.

56 лет назад (1966) родился ТАРАКОВ Лев Юрьевич - главный редактор общественно-политической газеты «Время».

Уроженец Черкасской области (Украина). Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, преподаватель истории и обществоведения.

Трудовая деятельность: офицер-политработник на Северном флоте (1988-1992); ведущий, главный специалист, заместитель начальника управления, начальник главного управления экспертно-аналитической работы Министерства печати и массовой информации РК (1992-1994); заведующий сектором, заместитель, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований при Президенте РК (1994-1997); директор КИСИ РК (05.1997-12.1997); вице-министр информации и общественного согласия РК (1997-1998); руководитель пресс-службы Президента РК (1998-2002); советник-посланник посольства РК в РФ (2002-2004); главный редактор газеты «Известия-Казахстан» (02.2004-03.2004); исполнительный директор ТОО «Liter-Media» (2004-2008); генеральный директор ТОО «Газета «Литер» (2008-2012).

На занимаемой должности - с мая 2012 года.

Награжден орденом «Құрмет» (2009), медалями «Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігiне 10 жыл».

55 лет назад (1967) родился ПЕРУАШЕВ Азат Турлыбекулы - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Уроженец Жамбылской области. Окончил Уральский государственный университет имени М. Горького, политолог (1991); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан, менеджер государственного управления (1996); Жетысуский экономический институт, экономист-менеджер (2000).

Трудовая биография: грузчик порта на Дальнем Севере (1988); инструктор Панфиловского райкома Компартии Казахстана (1991-1992); консультант, заведующий сектором Талдыкорганской областной администрации (1992-1995); консультант, заведующий сектором администрации Президента РК (1996-1998); заместитель генерального директора, вице-президент АО «Алюминий Казахстана» (1998-2005); первый секретарь Центрального комитета Гражданской партии Казахстана (2006); председатель правления НЭПК «Атамекен» (2006-2011); председатель ДПК «Ак жол» (2011); депутат Мажилиса Парламента РК V созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2012-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2016-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден орденами «Достык» ІІ ст. (2001) «Барыс» ІІІ ст. (2008); медалями и ведомственными наградами. Лауреат премии молодых учёных советско-американского фонда «Культурная инициатива» (Москва, 1991).

52 года назад (1970) родился ДИЯРОВ Даурен Кенесович - деятель культуры Республики Казахстан.

Уроженец г. Алматы. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина (ныне - Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева); Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования.

Трудовая деятельность: переводчик профессионального футбольного клуба «АРУС» (1993-1994); менеджер компании «Стройимпорт» (1994-1995); директор ТОО «ВИА» (1995-1997); директор департамента ценных бумаг ТОО «Рахат-Металз», заместитель директора по финансам «Центраз Файнанс Секьюритиз ЛТД» (1997-1998); заместитель директора по финансам ТОО «Веста» (1998-2000); директор ТОО «Д.Д.Д.» (2000-2002); главный эксперт отдела внутренней политики Администрации Президента РК (2002-2003); заместитель директора департамента молодежной политики Министерства информации и общественного согласия РК, директор департамента молодежной политики Министерства культуры РК (2003-2004); вице-президент по экономике и развитию АО «НК «Казахское информационное агентство» (2004-2007); президент АО «НК «Казахское информационное агентство» (2007-2009); президент АО «НК «Казинформ» (2012-2013); директор ИА «Казинформ» АО РТРК «Казахстан» (2013-2014); генеральный директор ТОО «МИА «Казинформ» (2014-2016); первый заместитель генерального директора ТОО «МИА «Казинформ»; советник отдела культурно-гуманитарного сотрудничества посольства Республики Казахстан в Российской Федерации; начальник управления информации Комитета международной информации МИД РК.

47 лет назад (1975) родился КОЛОДА Дмитрий Владимирович - депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе.

Родился в Северо-Казахстанской области. Окончил Петропавловский учетно-экономический техникум (1993); Северо-Казахстанский университет (1997); Курганский государственный университет (2000).

Трудовая деятельность: старший помощник прокурора Сергеевского района Северо-Казахстанской области (1997-1999); старший прокурор отдела формирования статистики о преступности ЦПСиИ при прокуратуре Северо-Казахстанской области (1999-2000); помощник прокурора района Шал акына Северо-Казахстанской области (2000-2004); помощник прокурора Айыртауского района Северо-Казахстанской области (2004-2004); начальник отдела юстиции Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (2004-2005); начальник управления юстиции Тимирязевского района Северо-Казахстанской области (2005-2007); заместитель руководителя департамента юстиции Северо-Казахстанской области (2007-2020); директор ТОО «Центр юридических услуг «Единство» (2020-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награжден медалями «Қазақстан Конституциясы 25 жыл» (2020), «Қазақстан халқы Ассамблеясына 25 жыл» (2020), «Астана 20 жыл» (2018), «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл» (2016), «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін»; нагрудными знаками «Әділет органдары жүйесінің құрметті қызметкері», «Заңгер» ІІ и ІІІ ст.