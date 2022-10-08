8 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

60 лет назад (1962) родился БАЙЖАНОВ Ерлан Сапарович - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам; Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Королевстве Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической Республике по совместительству.

Родился в Алматы. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, журналист (1985).

Трудовая деятельность: редактор главной редакции информации для союзной и зарубежной печати КазТАГ (08.1985-11.1985); старший преподаватель факультета журналистики Казахского государственного университета (1989-1990); парламентский обозреватель, заведующий отделом газеты «Советы Казахстана» (1990-1991); директор ПКП «Береген» (1991-1996); первый секретарь пресс-службы, заведующий отделом информации и прессы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1997); заведующий сектором пресс-службы Президента Республики Казахстан (1997-2000); руководитель Центра экономической информации Правительства Республики Казахстан (2000-2001); заместитель руководителя пресс-службы Президента Республики Казахстан (2000-2004); советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2004-2005); полномочный представитель Республики Казахстан при ОДКБ (2004-2005); первый вице-министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2005-2006); заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007); пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (2007-2008); председатель правления национального информационного холдинга «Арна медиа» (2008-2010); управляющий директор АО «Самрук-Казына» (2009-2011); генеральный директор холдинга «Нур-Медиа» (2011-2014); генеральный директор частной компании «Медиа Консул», советник председателя президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана; советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2014-2019).

На занимаемой должности - с 2019 года.

Награжден медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2001), «Ерен еңбегі үшін» (2007), «Астананың10 жылдығы» (2008). Отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан (2001).

51 год назад (1971) родился ЖОЛАМАНОВ Аскар Ахметович - командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооруженных сил Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт (1993); прошел военную подготовку при Казахском политехническом институте (1992).

Трудовая деятельность: проходил службу в различных должностях от командира взвода до начальника штаба - заместителя командира войсковой части (1994-2005); слушатель Михайловской военной артиллерийской академии (2005-2007); заместитель командира войсковой части №29108 (06.2007-07.2007); командир войсковой части № 10181 (2007-2011); заместитель командующего Аэромобильными войсками по огневому поражению - начальник артиллерии родов войск управления командующего АэМВ ВС РК (2011-2012); начальник ракетных войск и артиллерии управления командующего АэМВ ВС РК (2012-2013); слушатель факультета ВГУ Национального университета обороны (2013-2015); первый заместитель командующего - начальник штаба ракетных войск и артиллерии ВС РК (2015-2017); заместитель командующего ракетными войсками и артиллерии - начальник штаба управления командующего ракетными войсками и артиллерии СВ ВС РК (2017-2018).

На занимаемой должности - с апреля 2018 года.

51 год назад (1971) родился ИСКАКОВ Ерлан Узанович - генеральный консул Республики Казахстан в Казани.

Родился в Алматы. Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1993).

Трудовая деятельность: ведущий специалист Национального банка, референт, атташе, третий секретарь, второй секретарь управления международных организаций и экономических отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1998); второй секретарь постоянного представительства Республики Казахстан при ООН, консул Республики Казахстан в Нью-Йорке, Гаване (1998-2002); руководитель секретариата Комитета по инвестициям, начальник отдела Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2006); советник посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике (2006-2007); начальник управления информации, заместитель председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007-2008); заместитель генерального директора компании «METRO Cash&Carry Kazakhstan» (2008-2014); советник, советник-посланник посольства РК в Федеративной Республике Германия (2014-2017); заместитель директора департамента внешнеэкономической политики МИД РК (2018-2019); руководитель представительства МИД РК в Алматы (2019-2021); руководитель аппарата МИД РК (05.2021-08.2021).

На занимаемой должности - с сентября 2021 года.

46 лет назад (1976) родился КОНУСПАЕВ Ермухамбет Болатпекович - заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан.

Родился в Алматы. Окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби, международные отношения; Рейнско-Вестфальский технический университет (г. Ахен), европейские исследования.

Трудовая деятельность: атташе департамента двустороннего сотрудничества (2001-2002); атташе посольства РК в Германии (2002-2003); атташе, третий, второй секретарь в посольстве Казахстана в Австрии (2003-2007); старший консультант Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК (2008); первый секретарь, советник посольства РК в Германии (2008-2014); заместитель директора департамента внешнеэкономической политики МИД (2014-2017); временно исполняющий обязанности директора департамента Евразийской интеграции МИД (08.2017-10.2017); директор департамента Евразийской интеграции МИД (2017-2019); генеральный консул Республики Казахстан в городе Франкфурт-на-Майне (ФРГ) (2019-2022).

На занимаемой должности - с апреля 2022 года.

44 года назад (1978) родился КИСТАФИН Ержан Сансызбаевич - Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Исламской Республике Пакистан.

Родился в Караганде. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова, юрист-международник; Европейский институт международных стратегических исследований, г. Брюссель, магистр в области международных отношений.

Трудовая деятельность: судебный пристав управления юстиции Астаны (1999); работа в департаменте юридической службы Министерства финансов РК; атташе международно-правового департамента МИД РК (2001-2002); третий секретарь, начальник юридического отдела аппарата МИД РК (2002-2005); начальник управления государственного языка и юридической экспертизы МИД РК (2005-2007); заместитель директора департамента администрации МИД РК (2007-2009); директор департамента администрации МИД РК (2009-2010); советник-посланник посольства РК в Бельгии (2010-2015); руководитель департамента администрации и контроля МИД РК (2016-2019); советник-посланник посольства РК в США (2019-2021).

На занимаемой должности - с мая 2021 года.