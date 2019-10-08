8 октября. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».





назад (1962) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Социалистической Республике Вьетнам.

Родился в городе Алма-Ате. Окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, журналист (1985).

Трудовая деятельность: редактор главной редакции информации для союзной и зарубежной печати КазТАГ (08.1985-11.1985); старший преподаватель факультета журналистики Казахского государственного университета им. С.М. Кирова (1989-1990); парламентский обозреватель, заведующий отделом газеты «Советы Казахстана» (1990-1991); директор ПКП «Береген» (1991-1996); первый секретарь пресс-службы, заведующий отделом информации и прессы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1996-1997); заведующий сектором пресс-службы Президента Республики Казахстан (1997-2000); руководитель Центра экономической информации Правительства Республики Казахстан (2000-2001); заместитель руководителя пресс-службы Президента Республики Казахстан (2000-2004).

Советник, советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2004-2005); полномочный представитель Республики Казахстан при ОДКБ (2004-2005); первый вице-министр культуры, информации и спорта Республики Казахстан (2005-2006); заведующий Информационно-аналитическим центром Администрации Президента Республики Казахстан (2006-2007); пресс-секретарь Президента Республики Казахстан (2007-2008); председатель правления национального информационного холдинга «Арна медиа» (2008-2010); управляющий директор АО «Самрук-Казына» (2009-2011); генеральный директор холдинга «Нур-Медиа» (2011-2014); генеральный директор частной компании «Медиа Консул», советник председателя президиума Национальной палаты предпринимателей Казахстана; советник-посланник посольства Республики Казахстан в Российской Федерации (2014-2019).

На занимаемой должности – с мая 2019 года.

Награжден юбилейной медалью «10 жыл Астана» (2008). Отмечен Благодарностью Президента Республики Казахстан (2001).





назад (1971) родился- командующий ракетными войсками и артиллерией Сухопутных войск Вооружённых сил Республики Казахстан.

Родился в Восточно-Казахстанской области. Окончил Казахский политехнический институт им. В.И. Ленина (1993); прошел военную подготовку при Казахском политехническом институте (1992).

Трудовая деятельность: проходил службу в различных должностях от командира взвода до начальника штаба - заместителя командира войсковой части (1994-2005); являлся слушателем Михайловской военной артиллерийской академии (2005-2007); заместитель командира войсковой части №29108 (06.2007-07.2007); командир войсковой части №10181 (2007-2011); заместитель командующего аэромобильными войсками по огневому поражению - начальник артиллерии родов войск управления командующего АэМВ ВС РК (2011-2012); начальник ракетных войск и артиллерии управления командующего АэМВ ВС РК (2012-2013); слушатель факультета ВГУ Национального университета обороны (2013-2015); первый заместитель командующего - начальник штаба ракетных войск и артиллерии ВС РК (2015-2017); заместитель командующего ракетными войсками и артиллерии - начальник штаба управления командующего ракетными войсками и артиллерии СВ ВС РК (2017-2018).

На занимаемой должности - с апреля 2018 года.





назад (1971) родился- руководитель управления регенерации городской среды города Нур-Султана.

Родился в Алматинской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию.

Трудовая деятельность: мастер-строитель АО «Алматы колхоз құрылысы» (1996); заместитель главного инженера РГП «Международный аэропорт Астаны» (2000-2001); технический менеджер, начальник отдела материально-технического снабжения РГП «Международный аэропорт Астаны» (2001-2002); директор ДСП ЗАО «Международный аэропорт Астаны» (2002-2005); директор в частной структуре (2007-2008); директор департамента по строительству и эксплуатации автономной организации образования «Назарбаев университет» (2009-2010); директор ДСП в автономной организации образования «Назарбаев университет» (2010-2013); управляющий директор по строительству в автономной организации образования «Назарбаев университет» (2013-2018); руководитель управления регенерации городской среды города Астаны (02.2019-03.2019).

На занимаемой должности - с марта 2019 года.





назад (1971) родился- руководитель представительства Министерства иностранных дел Республики Казахстан в г. Алматы.

Окончил Казахскую государственную академию управления, экономист (1993).

Трудовая деятельность: ведущий специалист Национального банка, референт, атташе, третий секретарь, второй секретарь управления международных организаций и экономических отношений Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1998); второй секретарь постоянного представительства Республики Казахстан при ООН, консул Республики Казахстан в Нью-Йорке, Гаване (1998-2002); руководитель секретариата Комитета по инвестициям, начальник отдела Европы Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2002-2006); советник посольства Республики Казахстан в Венгерской Республике (2006-2007); начальник управления информации, заместитель председателя Комитета международной информации Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007-2008); заместитель генерального директора компании «METRO Cash&Carry Kazakhstan» (2008-2014); советник, советник-посланник посольства РК в Федеративной Республике Германия (2014-2017); заместитель директора департамента внешнеэкономической политики МИД РК (2018-2019).

На занимаемой должности - с мая 2019 года.