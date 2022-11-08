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    8 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

    8 Ноября 2022, 07:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    День статистика в Казахстане

    Дата праздника приурочена к годовщине образования единых централизованных статистических органов в Казахстане в 1920 году, когда было подписано Правительством Казахской АССР «Положение о государственной статистике в Казахской АССР».

    Всемирный день градостроительства (урбанизма)

    Учрежден в 1949 году. Посвящается развитию градостроительства как отрасли, благодаря которой все больше и больше людей могут получить комфортное пространство для жизни, где обеспечены все необходимые нужды.

    Идею введения праздника в качестве международного предложил профессор Университета Буэнос-Айреса Карлос Мариа делла Паолера, чтобы заинтересовать общество профессиональным проектированием различных городских сооружений. Ныне праздник отмечается более в чем 30 странах мира.

    Всемирный день без Wi-Fi

    Согласно вердикту Всемирной организации здравоохранения, радиочастотный диапазон, в котором работает Wi-Fi, не несет ощутимой угрозы здоровью людей. Тем не менее, некоторые организации высказывают опасения по этому поводу. В их числе Международная федерация защитников окружающей среды (FAI), зарегистрированная в Венесуэле. В 2016 году FAI объявила 8 ноября Всемирным днем без Wi-Fi, чтобы обратить внимание общественности на возможные риски, связанные с повсеместным использованием беспроводных технологий, и призвать людей по возможности использовать кабельное подключение вместо беспроводного.

    Всемирный день рентгенографии

    Всемирный день рентгенографии, как и Международный день радиологии, приурочен к годовщине открытия рентгеновского излучения. И если Международный день радиологии посвящен всем сферам использования ионизирующих излучений в медицине, то Всемирный день рентгенографии - только использованию рентгеновского излучения для получения изображения внутренних органов.

    Международный день радиологии

    Праздник появился в 2012 году, он является совместной инициативой Европейского общества радиологов, Общества радиологов Северной Америки, а также Американского колледжа радиологии. Дата праздника посвящена годовщине открытия рентгеновского излучения в 1895 году.

    СОБЫТИЯ

    В 1920 году Советом Народных Комиссаров Киргизской (Казахской) АССР было утверждено «Положение о государственной статистике в Киргизской (Казахской) АССР». В этот же год образовано статистическое управление Казахской АССР. Позже, в 1948 году, образовалось Статистическое управление при Совете Министров Казахской ССР.

    В 1997 году в Алматы в резиденции Президента РК состоялась торжественная церемония передачи государственных символов Республики Казахстан и штандарта Президента в Акмолу.

    В 2002 году Постановлением Правительства Республики Казахстан на базе Республиканского казенного предприятия «Казахское информационное агентство» (КазААГ, ранее КазТАГ) была образована новая национальная компания со 100-процентным участием государства в уставном капитале. Презентация АО «НК «Казинформ» состоялась в Астане 19 марта 2003 года.

    ТОО «МИА «Казинформ» - международная и самая крупная и разветвленная корреспондентская сеть в Казахстане, охватывающая все регионы страны.

    В 2004 году в Министерстве иностранных дел РК состоялось первое заседание Клуба послов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Были рассмотрены вопросы взаимодействия секретариата ШОС, Совета национальных координаторов и постоянных представителей при посольствах, аккредитованных в Казахстане.

    В 2004 году Семипалатинской мечети был передан Коран издания 1907 года в Казани. Он был обнаружен в ходе ремонта старого здания финансовым директором товарищества «Дау-Каз» в Семипалатинске Олегом Власенко. В издании наряду с арабским текстом Корана приводится также его перевод на русский язык, выполненный Гордием Саблуковым, выдающимся русским востоковедом.

    В 2010 году в Караганде на Аллее звезд появился еще один именной знак - в честь народного артиста РК, лауреата Государственной премии, профессора Кайрата Байбосынова.

    К. Байбосынов родился в Жезказганской области (позже вошла в состав Карагандинской области) в 1950 году. В 1969 году окончил Казахскую эстрадную студию. Он - ученик знаменитого певца, лауреата Государственной премии, народного артиста КазССР Жусупбека Елебекова.

    В 2011 году впервые среди стран СНГ в Казахстане вышла Казахская телевизионная энциклопедия. Она дает полную информацию не только об отечественных телекомпаниях, но и о популярных телевизионных программах, вышедших в телеэфир в разное время в странах ближнего и дальнего зарубежья.

    В 2013 году солистка столичного Театра оперы и балета «Астана опера» Салтанат Ахметова завоевала награду «Klassik Herbst in Gutersloh' Forderpreis» («Классическая осень в Гютерсло»), выйдя в финал одного из крупнейших конкурсов вокалистов Neue Stimmen в Германии. На этот конкурс заявки подали почти 1,5 тысячи человек, из них прошло всего 40. В финал же посчастливилось попасть лишь девяти вокалистам, в их числе - Салтанат Ахметова.

    В 2016 году Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву вручили специальную премию культуры мира Фонда мира Гои за вклад в глобальное ядерное разоружение и нераспространение. Церемония вручения состоялась в рамках официального визита Главы государства в Японию. Специальную премию Нурсултану Назарбаеву в торжественной обстановке вручили председатель Фонда мира Гои Масами Сайонджи и президент фонда Хироо Сайонджи.

    В 2018 году в музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР» прошла церемония открытия памятной плиты женщинам-эстонкам, отбывавшим наказание в лагере в 1938-1953 годы, участие в которой приняли премьер-министр Эстонской Республики Юри Ратас.

    По окончании визита Ю. Ратас оставил в книге отзывов пожелания и выразил благодарность Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву за сохранение памяти о безвинных жертвах политических репрессий периода 30-50-х гг. В память о музее гостю был вручен сборник воспоминаний детей репрессированных «Ұрпақтар ұмытпайды. Помнят потомки», изданный коллективом музея к 10-летию музея и 80-летию начала массовых политических репрессий.

    В 2019 году в Нур-Султане появилась первая в Казахстане полонийная библиотека, в которой собраны книги польских авторов на разных языках.

    На книжных полках, символично выстроенных в слово «кiтап» - польская классика от Адама Мицкевича до нобелевских лауреатов по литературе Генрика Сенкевича, Владислава Реймонта, Виславы Шимборской и Чеслава Милоша (последние, кстати, на казахском языке), историческая и детская литература. Отдельный стеллаж отведен книгам так называемых «польских певцов Казахстана» Адольфа Янушкевича и Александра Затаевича и казахстанских авторов польского происхождения.

    В 2021 году 14-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова, выступавшая в весовой категории до 44 кг, стала трехкратной чемпионкой мира по джиу-джитсу (не-ваза) в Абу-Даби, ОАЭ.

    «Сегодня в Абу-Даби прозвучал гимн Казахстана и был поднят флаг нашей страны. Я провела четыре схватки и выиграла всех удушающим приемом при помощи кимоно… Первая соперница была из ОАЭ, вторая - из Таиланда, третья - также из ОАЭ, а четвертая из Российской Федерации. Друзья, спасибо всем за теплые пожелания, я выиграла чемпионат благодаря вашей поддержке», - написала юная чемпионка на своей странице в Instagram.

    В 2021 году Дарежан Омирбаев получил приз «Лучший режиссер» за фильм «Акын», который участвовал в конкурсной программе 34-го Токийского международного кинофестиваля.

    Tokyo International Film Festival - фестиваль класса «А», который входит в 15 лучших кинофестивалей мира, одобренных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Он проводится с 1980-х годов и является одним из важнейших в мире.

    В 2021 году казахстанские ученые создали раствор для комплексной диагностики рака шейки матки и уже получили на него патент. В результате данный продукт был включен в Реестр лекарственных средств и медицинских изделий Республики Казахстан.

    Автор:

    Дулат Молдабаев

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