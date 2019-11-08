8 ноября. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

Всемирный день градостроительства (урбанизма)

Учрежден в 1949 году. Посвящается развитию градостроительства как отрасли, благодаря которой все больше и больше людей могут получить комфортное пространство для жизни, где обеспечены все необходимые нужды.

Идею введения праздника в качестве международного предложил профессор Университета Буэнос-Айреса Карлос Мариа делла Паолера, чтобы заинтересовать общество профессиональным проектированием различных городских сооружений. Ныне праздник отмечается более в чем 30 странах мира.

Международный день радиологии

Появился в 2012 году, является совместной инициативой Европейского общества радиологов, Общества радиологов Северной Америки, а также американского колледжа радиологии. Дата праздника посвящена годовщине открытия рентгеновского излучения в 1895 году.

День статистика в Казахстане

Дата праздника приурочена к годовщине образования единых централизованных статистических органов в Казахстане в 1920 году, когда было подписано Правительством Казахской АССР «Положение о государственной статистике в Казахской АССР».

СОБЫТИЯ

В 1920 году Советом Народных Комиссаров Киргизской (Казахской) АССР утверждено «Положение о государственной статистике в Киргизской (Казахской) АССР». В этот же год образовано статистическое управление Казахской АССР. Позже, в 1948 году, образовалось Статистическое управление при Совете Министров Казахской ССР.

В 1997 году в Алматы в резиденции Президента РК состоялась торжественная церемония передачи государственных символов Республики Казахстан и штандарта Президента в Акмолу.

В 2004 году в Министерстве иностранных дел РК состоялось первое заседание Клуба послов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Были рассмотрены вопросы взаимодействия секретариата ШОС, Совета национальных координаторов и постоянных представителей при посольствах, аккредитованных в Казахстане.

В 2002 году Постановлением Правительства Республики Казахстан на базе Республиканского казенного предприятия «Казахское информационное агентство» (КазААГ, ранее КазТАГ) образована новая национальная компания со 100-процентным участием государства в уставном капитале. Презентация АО «НК «Казинформ» состоялась в Астане 19 марта 2003 года.

ТОО «МИА «Казинформ» - это международная и самая крупная и разветвленная корреспондентская сеть в Казахстане, охватывающая все регионы страны.

В 2011 году впервые среди стран СНГ в Казахстане вышла Казахская телевизионная энциклопедия. Она дает полную информацию не только об отечественных телекомпаниях, но и о популярных телевизионных программах, вышедших в телеэфир в разное время в странах ближнего и дальнего зарубежья.

В 2013 году солистка столичного Театра оперы и балета «Астана опера» Салтанат Ахметова завоевала награду «Klassik Herbst in Gutersloh' Forderpreis» («Классическая осень в Гютерсло»), выйдя в финал одного из крупнейших конкурсов вокалистов Neue Stimmen в Германии. На этот конкурс заявки подали почти 1,5 тысячи человек, из них прошло всего 40. В финал же посчастливилось попасть лишь девяти вокалистам, в их числе - Салтанат Ахметова.

В 2016 году Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву вручили специальную премию культуры мира Фонда мира Гои за вклад в глобальное ядерное разоружение и нераспространение. Церемония вручения состоялась в рамках официального визита Главы государства в Японию. Специальную премию Нурсултану Назарбаеву в торжественной обстановке вручили председатель Фонда мира Гои Масами Сайонджи и президент фонда Хироо Сайонджи.

В 2017 году во вьетнамском городе Хошимин на чемпионате Азии по боксу среди женщин сборная Казахстана завоевала одно «золото», одно «серебро» и четыре бронзовые награды. Чемпионкой от Казахстана стала Мадина Нуршаева в весовой категории до 64 килограммов. Эта медаль была первой в карьере для казахстанской спортсменки на континентальном турнире.

В 2018 году в музейно-мемориальном комплексе «АЛЖИР» прошла церемония открытия памятной плиты женщинам-эстонкам, отбывавшим наказание в лагере в 1938-1953 годы, участие в которой приняли премьер-министр Эстонской Республики Юри Ратас.

По окончании визита Ю. Ратас оставил в книге отзывов пожелания и выразил благодарность Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву за сохранение памяти о безвинных жертвах политических репрессий периода 30-50-х гг. В память о музее гостю был вручен сборник воспоминаний детей репрессированных «Ұрпақтар ұмытпайды. Помнят потомки», изданный коллективом музея к 10-летию музея и 80-летию начала массовых политических репрессий.