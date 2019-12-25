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      История Казахстана

    8 новых объектов включили в Сакральную карту  СКО

    25 Декабря 2019, 15:39

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Сакральную карту Северо-Казахстанской области в этом году включили 8 объектов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Директор Центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов отметил, что впервые в Сакральную карту вошли природные объекты: озера Минкесер и Теке, Имантауско-Шалкарский природный комплекс, Сосновый бор.

    В этом году центр занимался установлением достоверных исторических сведений о жизни Байталак батыра - соратника Ер Жанибек батыра и воина Абылай хана. Останки батыра захоронены на территории Акжарского района.

    «Направили запрос в Восточно-Казахстанское учреждение по охране историко-культурного наследия, доктору исторических наук Артыкбаеву. Благодаря полученным сведениям идентифицирована личность батыра, место его захоронения включено в Карту сакральных мест. Байталак и Суиндик батырам установили в этом году памятные камни», - рассказал Р. Мамбеталинов.

    Всего в регионе насчитывается 33 сакральных объекта, в том числе 8 общенационального значения и 25 локального.

    Фото: el.kz

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область История Казахстана Рухани жаңғыру
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