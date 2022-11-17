8 млрд тенге выделяют из бюджета на финансирование всех партий Парламента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос о финансировании партии AMANAT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Даже не знаю, о каком финансировании власти идет речь. (…) Информация у нас по финансированию партии есть, не только поn AMANAT. Там есть и другие партии, которые сидят в Мажилисе», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Сената.

Он разъяснил механизм финансирования.

«Есть определенные расчеты, принятые законом. Исходя из этих расчетов определяются средства для этих партий. Сумма – где-то около 8 млрд в целом, на все партии. На три партии. Средства из республиканского бюджета», - отметил министр.



