8 млрд тенге поступили в Фонд соцмедстрахования в сентябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сумма платежей за обязательное социальное медицинское страхование в период с 1 по 30 сентября 2018 года составила 8 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда обязательного социального медицинского страхования.

«Общая сумма отчислений и взносов работодателей и индивидуальных предпринимателей за обязательное социальное медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 года по 30 сентября 2018 года, составила 105 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе.

Из них 96,4 млрд тенге (91,8%) приходятся на отчисления работодателей, 8,6 млрд тенге (8,2%) - на взносы индивидуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам гражданско-правового характера.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему поступают из городов Астана и Алматы, а также из Карагандинской области.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Национальном банке, с которым заключен договор доверительного управления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.