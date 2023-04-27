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    8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика ликвидировал КНБ РК

    27 Апреля 2023, 13:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитетом национальной безопасности с начала года проведено 47 антинаркотических операций, в том числе совместно с компетентными органами России, Кыргызстана и Австралии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ.

    Ликвидировано 8 международных и 14 региональных каналов наркотрафика.

    В частности, задержан иностранный гражданин, организовавший контрабандную доставку из Афганистана в Казахстан 5 кг героина и 48 кг метамфетамина.

    Пресечена деятельность наркогруппы, причастной к контрабанде афганских опиатов из стран формирования наркотрафика в Казахстан. Изъяты 1 кг героина, 2 кг опия и 14 кг гашиша.

    Ликвидирован устойчивый канал поставок опиатов из Ирана в Казахстан через акваторию Каспия. Задержаны четверо иностранцев, контрабандным путем доставивших 30 кг опия и 100 таблеток метадона, с использованием скоростных катеров.

    За первый квартал этого года ликвидировано 8 крупномасштабных нарколабораторий. Из незаконного оборота изъято 73 кг психотропного вещества «мефедрон» и 223 кг «α-PVP».

    Если раньше производство синтетики характерно было для Алматинской и северных областей, то сегодня их локация постепенно распространяется и в другие регионы.

    В Туркестанской области пресечена деятельность организованного иностранцем масштабного производства психотропных веществ, предназначавшихся для поставки на наркорынки соседних стран.

    В городе Шымкенте и Жамбылской области также обнаружены крупные нарколаборатории, снабжавшие своей продукцией внутренний наркорынок.

    Лидерами по наличию производственных площадок, и сбыта т.н. «дизайнерских наркотиков» по прежнему остаются мегаполисы страны.

    Всего с начала года задержано 67 участников наркоструктур. Из незаконного оборота изъято 483,2 кг психотропных веществ, 11 кг героина, 32,8 кг опия, 63,7 кг гашиша, 41,6 кг марихуаны и более 17 тонн макового сырья, а также свыше 22 тонн химических реагентов.

    КНБ в усиленном режиме продолжаются мероприятия по противодействию наркобизнесу.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    КНБ Борьба с наркотиками
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