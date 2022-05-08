8 Мая 2022 08:00

8 мая. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1937) родился- казахский актер и кинорежиссер, народный артист СССР (1980).

Родился в Жамбылской области. Окончил Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы; Алма-Атинский театрально-художественный институт (1961), актер драматического театра.

Трудовая деятельность: актер киностудии «Казахфильм» (с 1961 года); актер Казахского государственного академического театра драмы им. М. Ауэзова (с 1964 года).

Снимался в кинофильмах «Ботагоз» (1957), «На диком бреге Иртыша» (1959), «В одном районе» (1960), «Песня зовет» (1961), «Перекресток» (1963), «Следы уходят за горизонт» (1964), «Тревожное утро» (1967), «Крылья песни» (1967), «Кыз-Жибек» (Бекежан, 1971), «Конец атамана» (Чадьяров, 1970), «Водопад» (1974), «Транссибирский экспресс» (Касымхан, 1977), «Вкус хлеба» (1979), «Чокан Валиханов» (отец), «Турксиб» (1986), «Маньчжурский вариант» (1989), «Гонцы спешат» (Каражан) - киностудии «Казахфильм», «Кыргызфильм» и др. Занят в спектаклях «Перед заходом солнца» (Маттиас Клаузен), «Апокалипсис» (Асан). Режиссерско-постановочные работы: «Ревизор» Н. Гоголя, «Амангелды» Г. Мусрепова, «Есть ли яд, мною не испитый» И. Оразбаева, «Если б я был султан...» С. Ваннуса.

Награжден орденами «Отан» (2001), им. М.В. Ломоносова (2007), «Золотой орел» (2007).

назад (1961) родился- депутат Сената Парламента Республики Казахстан, член Комитета по финансам и бюджету.

Родился в Кокчетавской области. Окончил Кокчетавский филиал Целиноградского сельскохозяйственного института, зоотехния (1987); Республиканский межотраслевой институт учета и статистики, бухгалтерский учет и аудит (1997); Кокшетауский институт экономики и менеджмента, экономика (2003).

Трудовая деятельность: работал в отрасли сельского хозяйства Кокчетавской области (1979-1994); главный контролер-ревизор управления финансового контроля Кокшетауской области (1994-1996); главный налоговый инспектор Налогового управления Кокшетауской области (1996-1997); заведующий отделом рыночных отношений, предпринимателя аппарата акима г. Кокшетау (1997-1998); заместитель директора Агентства по регулированию естественных монополий и защиты по Акмолинской области (1998-2000); заместитель начальника отдела финансового контроля Министерства финансов Республики Казахстан по Акмолинской области (2000-2007); директор Пенсионного фонда «Народного банка» по Акмолинской области (2007-2009); начальник управления контроля и аккредитации в сфере бухгалтерского учета и финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан (2010-2011); руководитель департамента внутреннего аудита по Акмолинской области внутреннего аудита МФ РК (2011-2017); руководитель управления по государственным закупкам и коммунальной собственностью Акмолинской области (2017-2018); председатель Ревизионной комиссии по Акмолинской области (2018-2020).

На занимаемой должности - с августа 2020 года.

Награжден медалями «Қазакстан Конституциясына 20 жыл», «Қазакстан Республикасының Тәуелсіздіке 25 жыл», «Қазақстан Республикасының полициясына 25 жыл», «Ерен еңбегі үшін», «Қазакстан Конституциясына 25 жыл», «Қазақстанның Еңбек Ері».

назад (1970) родилась- заместитель акима Павлодарской области.

Родилась в Павлодарской области. Окончила Павлодарский педагогический институт, учитель русского языка и литературы.

Трудовая деятельность: учитель русского языка и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, директор Акшиманской средней школы (1992-1998); учитель, заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 10 г. Экибастуз (1998-2002); начальник ГУ «Отдел внутренней политики г. Экибастуз», заместитель акима г. Экибастуз (2002-2009); начальник управления внутренней политики Павлодарской области (2009-2011); аким Лебяжинского района Павлодарской области (2011-2014); первый заместитель председателя Павлодарского областного филиала партии «Nur Otan» (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию (2016-2020).

На занимаемой должности - с июля 2020 года.

назад (1971) родился- первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан.

Родился в г. Павлодаре. Окончил Московский институт современного бизнеса (1999); Казахский институт правоведения и международных отношений, экономист (2005).

Трудовая деятельность: слесарь-монтажник МНУ «Экибастузуглеавтоматика» (1989); инженер по технике безопасности СП «Вахинвест» (1989-1990); начальник отдела, заместитель директора, генеральный директор ТОО «Ансат-Павлодар ЛТД» (1990-1999); начальник отдела Павлодарского областного управления комитета по работе с несостоятельными должниками (2002-2003); начальник управления государственных закупок г. Павлодар (2003-2005); главный инспектор акима Павлодарской области (2005); руководитель аппарата, заместитель акима г. Павлодар (2005-2006); заведующий отделом развития инфраструктуры аппарата акима г. Астана (2006-2007); директор департамента (начальник управления) энергетики и коммунального хозяйства г. Астана (2007-2008); заместитель акима Павлодарской области (2008-2010); первый заместитель акима Павлодарской области (2010-2011); вице-министр транспорта и коммуникаций РК (2011-2013); вице-президент АО «Қазақстан темір жолы» (2014-2016); депутат Мажилиса Парламента РК VI созыва, председатель Комитета по экономической реформе и региональному развитию (03.2016-05.2016); вице-министр национальной экономики РК (05.2016-12.2016); вице-министр по инвестициям и развитию РК (2016-2017); и.о. первого вице-министра по инвестициям и развитию РК (2017-2018); первый вице-министр по инвестициям и развитию РК (2018-2019); министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (02.2019-09.2019); заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан (2019-2022).

На занимаемой должности - с января 2022 года.

Награжден: орденами «Құрмет» (2010), «Парасат» (2017); юбилейными медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл», общественной медалью Ассамблеи «Қазақстан халқы ассамблеясының қоғамдық «Бірлік» алтын медалі».

назад (1977) родилась- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VII созыва, член Комитета по вопросам экологии и природопользованию.

Родилась в г. Алматы. Окончила Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Научную школу академика А.П. Капицы (2000).

Трудовая деятельность: инженер, руководитель организации в сфере экологического проектирования (2000-2012); научный сотрудник «Национальная инженерная академия Республики Казахстан» (2011-2012); заместитель председателя Казахского общества охраны природы РК (2010-2020); директор «Научно-исследовательского института проблем экологии КазНУ им. аль-Фараби» (2013-2021).

На занимаемой должности - с января 2021 года.

Награждена медалями «Қазақстан Республикасының экология саласына 30 жыл», «80 лет КазНУ имени Аль-Фараби» за вклад в развитие университета; удостоена национальной премии «Алтын жүрек» за вклад в развитие охраны окружающей среды в Казахстане.