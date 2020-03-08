8 марта. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1901-1966) родился- певец (тенор), актёр, композитор. Народный артист Казахстана. Один из первых членов Союза композиторов Казахстана.

Уроженец Актогайского района Карагандинской области. Учился исполнению кюев у домбриста Кусенбая.

Трудовая деятельность: принят в труппу Казахского театра драмы (ныне Казахский государственный академический театр драмы имени Мухтара Ауэзова) (1928); работал в Риддерском театре рабочей молодёжи (1931-1932); актёр открывшегося в Алматы Музыкального театра (ныне Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая) (с 1934 года); солист Казахской государственной филармонии имени Жамбыла (с 1953 года).

Внёс значительный вклад в развитие казахского национального оперного искусства. Артистический талант и вокальное мастерство ярко и многогранно проявились в ролях Жаласа («Айман-Шолпан» Ивана Коцыка и Мухтара Ауэзова), Шеге, Сакана, Елемеса («Кыз Жибек», «Ер Таргын» и «Жалбыр» Евгения Брусиловского), Азима («Абай» Ахмета Жубанова и Латифа Хамиди), Естая («Биржан и Сара» Мукана Тулебаева). Исполнительской манере были присущи характерные черты народного искусства - тонкое остроумие, жизнерадостный юмор, бодрость, патетика передачи песни.

В репертуар певца вошли терме, желдирме, народные песни «Ардак», «Агаш аяк», «Смет», «Топайкок», «Жанбота», «Балкадиша», «Толыбай», «Хорлан», «Аксиса».

Автор кюев «Жетысу», «В столице», «Поход батыра», «Кусенбай», «Узор», «Глубокое озеро», «Озеро лебедей», сочинения хора «Поход партизан», «28 гвардейцев-панфиловцев», «Праздник молодёжи», «Песня молодёжи», «Марш мира», песен «Паровоз», «Амангельды», «Песнь счастья», «Радуюсь», «Песня пастуха», «Певцу Биржану», «Пой соловей».

Награждён орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта» и медалями.

назад (1919-2006) родилась- актриса театра и кино, заслуженная артистка Казахской ССР (1958), народная артистка Казахской ССР (1965).

Родилась в Семипалатинской (ныне - Восточно-Казахстанской) области. Окончила Ленинградский государственный театральный институт (1938).

В 1938 году, после получения диплома, получила распределение в Чимкентский областной драматический театр, а затем в Казахский государственный академический театр драмы им. М.О. Ауэзова в Алма-Ате, где работала до 1940 года. За это время она сыграла ряд второстепенных ролей в фильмах «Амангельды» режиссёра М. Левина и «Комсомольск» С. Герасимова. В 1941 году устроилась на киностудию «Казахфильм» монтажницей. За это время Амина Умурзакова сыграла второстепенные роли в таких фильмах, как «Песнь о великане» и «Белая роза». В 1945 году по инициативе Н. И. Сац открылся Театр для детей и юношества в Алма-Ате. Амина Умурзакова была приглашена в новый театр и дебютировала в роли Джулии в пьесе У. Шекспира «Два веронца». Она проработала в этом театре вплоть до выхода на пенсию и сыграла в нём более ста ролей.

Выступая в театре, Амина Умурзакова продолжала сниматься в кино. В период с 1945 по 1963 годы она сыграла ряд ролей в фильмах «Джамбул» режиссёра Е. Дзигана, «Девушка-джигит» П. Боголюбова, «Крылатый подарок» А. Слободника и Э. Файка, «В одном районе» Ш. Айманова и во многих других.

В 1963 году Амина Умурзакова сыграла главную роль в фильме А. Я. Карпова «Сказ о матери». Эта роль стала одной из самых успешных в карьере актрисы, а фильм - одним из самых успешных работ казахстанского кинематографа. Картина получила Государственную премию КазССР, а Амина Ергожаевна была награждена премией за лучшую женскую роль на Первом всесоюзном кинофестивале в Ленинграде в 1964 году.

В период с 1968 по 1996 годы актриса сыграла более чем в десяти фильмах, в большинстве из которых - в главных ролях. Большую популярность получила вышедшая на экраны в 1991 году картина А. Чатаевой «Мама Роза», за которую Амина Умурзакова получила приз кинофестиваля «Созвездие» за лучшую роль пожилого человека. В 1996 году Амина Умурзакова сыграла саму себя в биографическом фильме «Амина», снятым её сыном, режиссёром Таласом Умурзаковым. Также актриса дублировала фильмы на казахский язык.

Призы и награды: лауреат Госпремии Казахской ССР им. К. Байсеитовой (1967 - за главную роль в фильме «Сказ о матери»); приз за лучшую женскую роль в фильме «Сказ о матери» на I Всесоюзном кинофестивале (Ленинград, 1964); Почетный диплом на Международном кинофестивале в Карловых Варах за лучшую женскую роль в фильме «Сказ о матери» (1964 год).

назад (1941-2007) родился- дипломат, видный общественный и государственный деятель Республики Казахстан.

Родился в г. Павлодаре. Окончил Московской государственный институт международных отношений, специалист по международным экономическим отношениям (1966); аспирантуру ИМЭМО АН СССР (1970).

Трудовая деятельность: дежурный референт Консульства СССР в г. Порт-Саид (1963-1964); младший научный сотрудник Института экономики АН Казахстана (1970-1974); генеральный секретарь МИД КазССР (1974-1975); вице-консул консульства, второй секретарь посольства СССР в Йеменской Арабской Республике (1975-1980); ответственный секретарь президиума Казахского общества дружбы и культурной связи с зарубежными странами (1980); заместитель заведующего отделом зарубежных связей ЦК Компартии Казахстана (1980-1982); заведующий протокольным отделом, отделом печати и информации МИД КазССР (1982-1985); первый секретарь, генеральный консул, советник посольства СССР в НДРИ (1985-1989); заведующий протокольным отделом, отделом печати и информации МИД КазССР (1989-1990); заместитель председателя ГКЭС КазССР (1990); первый заместитель министра внешнеэкономических связей РК (1991-1993); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Египте (1993-1999); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Марокко, Тунисе, Алжире, Иордании, Сирии, Ливии по совместительству, постоянный представитель РК в Организации Исламская Конференция (ОИК) (1996-1999); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии (1999-2001).

назад (1946) родился- казахский кинорежиссёр, сценарист, кинодраматург, писатель, заслуженный деятель Казахстана, лауреат государственный премии Республики Казахстан.

Родился в г. Кентау Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил сценарный факультет ВГИКа (1969); ВКСР (Высшие курсы сценаристов и режиссеров при Госкино СССР, мастерская народного артиста СССР Г. Данелия, 1984).

Пишет прозу, автор и соавтор сценариев своих фильмов, а также «Шок и Шер» (1972, соавтор), «Однополчане» (док.), «Три Татьяны и Надежда», «Dumi Kurmangazi», «Мукан Тулебаев». До своего первого «звездного» фильма «Жизнеописание юного аккордеониста», выведшего его в ряд киномастеров мирового уровня, Сатыбалды Нарымбетов снял ряд полнометражных художественных и документальных фильмов, написав сценарии к более чем десяти фильмам, выпустил несколько сборников повестей: «Тентек» («Бунтарь», 1969, на казахском языке), «Боль моя Атлантида» (1984, на русском языке), «Фантомные боли» (1991, на казахском языке) и др.

Фильм «Жизнеописание юного аккордеониста» был удостоен Государственной премии РК за 1996 год, завоевал рекордное количество призов на самых престижных и авторитетных международных кинофорумах.

Член Союза кинематографистов СССР (1973); член Союза писателей Казахстана; лауреат Государственной премии РК (1996); лауреат независимой премии имени Жоржа Садуля (1996); лауреат независимой премии «Платиновый Тарлан» (2000).

Награжден орденом «Құрмет» (1996), медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 25 жыл», «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi» (2005). Удостоен премии «Ника» за лучший фильм стран СНГ и Балтии.

назад (1964) родился- директор Банкнотной фабрики Национального банка Республики Казахстан.

Родился в Гурьевской (ныне - Атырауской) области. Окончил Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков, преподаватель немецкого и английского языков (1986); Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации, экономист, банковское дело (1997).

Трудовая деятельность: инспектор по туризму отдела обслуживания отделения Госкоминтуриста СССР г. Алма-Ата (1988-1990); редактор отдела международных связей, старший редактор Госкомитета Казахской ССР по телевидению и радиовещанию (1990-1992); экономист, ведущий экономист, главный экономист отдела учета корреспондентских отношений Главного управления валютно-экономических отношений; начальник управления корреспондентских отношений и дилинговых операций; заместитель начальника управления валютных счетов, заместитель директора иностранных операций (1992-1996); заместитель председателя правления ЗАО «Туранбанк» (1996-1997); начальник управления корреспондентских отношений и международных расчетов; заместитель директора, директор департамента монетарных операций Национального банка РК (1997-2005); заместитель председателя Национального банка РК (2005-2011); исполняющий обязанности генерального директора АО «Центр обеспечения деятельности Национального банка Республики Казахстан» (с 2011 -2014).

Награжден орденом «Парасат» (2008); медалями «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл» (2002), «Ерен еңбегі үшін» (2003); нагрудным знаком «Заслуженный работник Национального банка Республики Казахстан» (2003). Удостоен Благодарности Президента Республики Казахстан (2001).

На занимаемой должности - с 2014 года.

назад (1970) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Корея.

Родился в г. Петропавловске. Окончил Московский государственный университет имени M.B. Ломоносова, историк; Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Трудовая деятельность: второй, первый секретарь посольства Республики Казахстан в Испании (1999-2003); начальник управления Европы, заместитель директора департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2003-2004); директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2004); советник, советник-посланник посольства РК в Королевстве Испания (2004-2009); заместитель директора департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (2009-2012); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Королевстве Испания (2012-2018); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Княжестве Андорра по совместительству (2015-2018).

Награжден орден «Курмет» (2016).

На занимаемой должности - с апреля 2018 года.

назад (1977) родился- член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Родился в Южно-Казахстанской области. Окончил Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Яссауи, юрист (1998).

Трудовая деятельность: ведущий специалист управления юстиции Южно-Казахстанской области (1998-1999); главный специалист управления юстиции Южно-Казахстанской области (1999-2004); начальник отдела авторских прав департамента юстиции Южно-Казахстанской области (01.2004-07.2004); начальник отдела юстиции Сайрамского района Южно-Казахстанской области (2004-2005); начальник управления юстиции Сайрамского района Южно-Казахстанской области (2005-2010); заместитель начальника департамента юстиции Костанайской области (2010-2011); исполняющий обязанности начальника департамента юстиции Южно-Казахстанской области (07.2011-09.2011); начальник департамента юстиции Южно-Казахстанской области (2011-2017); руководитель департамента юстиции Восточно-Казахстанской области (2017-2020).

На занимаемой должности - с января 2020 года.