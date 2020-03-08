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8 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

8 Марта 2020 07:00
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8 марта. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

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ДАТЫ

Международный женский день

Ежегодно отмечается Организацией Объединенных Наций. Исторически появился как день солидарности трудящихся женщин в борьбе за равенство прав и эмансипацию. Современное празднование Женского дня уже не имеет цели утверждения равенства, а считается днем весны, женской красоты, нежности, душевной мудрости и внимания к женщине, вне зависимости от её статуса и возраста.

Международный день планетариев

Отмечается ежегодно во второе воскресенье марта во многих странах мира. Этот праздник имеет европейские «корни», впервые он был проведен в Италии в 1990 году по инициативе Ассоциации итальянских планетариев.

Цель проведения этого праздника - знакомство общественности с деятельностью планетариев и пропаганда астрономических знаний.

СОБЫТИЯ

В 1958 году был основан крупнейший медиахолдинг «Қазақстан». Первый национальный телеканал «Қазақстан» стоял у истоков зарождения казахского телевидения. Именно в этот день состоялась первая пробная передача Алматинской студии.
На сегодняшний день телеканал «Қазақстан» является крупнейшим медийным ресурсом страны. Техническое оснащение позволяет покрыть вещанием практически 100% территории Республики Казахстан, а также приграничные области России, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Китая и Монголии.

В 2010 году французский режиссер Катрин Пеш сняла документальный фильм о казахстанских яблоках. Свою работу «Яблоко, от Эдемских садов до Г.М.П.» она представила в столичном кинотеатре «Кинопарк-8» в рамках Недели франкофонии.
Автор картины утверждает, что у существующих в мире более 6 000 сортов яблок общий предок - 10 000-летнее доисторическое яблоко, которое все еще произрастает в диком виде в лесах Казахстана. В своих доводах она ссылается на последние достижения в области генетики, международные научные исследования в Эльзасе, Нью-Йорке, Оксфорде, Дрездене, Санкт-Петербурге и Алматы.

В 2010 году Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве и по совместительству в Республике Ирак Булат Сарсенбаев был аккредитован в Багдаде в качестве международного наблюдателя от Казахстана на парламентских выборах в Независимой высшей избирательной комиссии Ирака (IHEC) и приступил к наблюдению за ходом выборов на избирательных участках в провинции Анбар, в западной части Ирака.

В 2010 году в рамках сессии Комиссии по наркотическим средствам (КНС) Организации Объединенных Наций, которая состоялась в городе Вене, Казахстан выступил соавтором резолюции об укреплении регионального сотрудничества в борьбе с нелегальным оборотом наркотиков из Афганистана.
Принятие этой резолюции является несомненным успехом работы казахстанской делегации, способствующим дальнейшему усилению роли нашей страны в международной антинаркотической кампании.

В 2017 году посол Республики Казахстан в Великобритании Ерлан Идрисов вручил верительные грамоты Ее Величеству Королеве Елизавете II.
В ходе церемонии, состоявшейся в Букингемском дворце, Е.Идрисов передал Ее Величеству наилучшие пожелания от имени Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева и поздравил Королеву Елизавету II с 65-летием нахождения на престоле.


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Ключевые слова: История Казахстана, Дата,
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