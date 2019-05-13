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8-летнего ребёнка спас из-под завала экибастузский полицейский

13 Мая 2019 12:19 129
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8-летнего ребёнка спас из-под завала экибастузский полицейский

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Драма разыгралась в одном из дворов города Экибастуза, закончившись благополучно, только благодаря вовремя подоспевшим полицейскому и скорой помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Участковый инспектор полиции отдела местной полицейской службы управления полиции Экибастуза старший лейтенант Тахир Касумов при проведении обхода административного участка, получив вызов, что во дворе дома № 105 по улице Машхура Жусупа двое детей провалились в траншею, поспешил на место происшествия», - сообщила журналистам пресс-служба департамента полиции Павлодарской области.

Прибыв на место, Тахир Касумов увидел, что ребёнка засыпало землёй в траншее. Не теряя времени, Тахир спустился вниз и стал откапывать землю руками, не рискуя  откапывать грунт лопатой, так как была вероятность нанесения по неосторожности травмы ребёнку.

«Вытащив ребёнка из-под завала, осторожно положил на спину, очистил ему рот от земли, - рассказали в полиции. - Мальчик не подавал признаков жизни. Положив его на колено, Тахир начал делать ему искусственное дыхание и массаж сердца, после чего мальчик задышал».

После полицейский передал пострадавшего прибывшим на место работникам скорой медицинской помощи.

В экибастузскую больницу были доставлены двое детей.

«Несовершеннолетние, 2011 и 2012 годов рождения, играя на насыпи траншеи по улице Машхура Жусупа, упали в яму глубиной около 2,5 метра и были засыпаны землёй. К расположенной рядом АЗС прибежал маленький мальчик и попросил помощи у кассира, пояснив, что двое его друзей упали в яму, - отметили в ведомстве. - Сразу же сообщили о случившемся в полицию. Одного мальчика вытащили, а второго не было видно, так как сильно засыпало землей».

Благодаря чётким и оперативным действиям старшего лейтенанта Тахира Касумова и своевременно оказанной первой медицинской помощи, мальчик был спасён.

Фото пресс-службы департамента полиции Павлодарской области.

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Ключевые слова: МВД РК, Павлодарская область, Происшествия,
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Автор:

Антон Гагарин

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