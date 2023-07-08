Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Календарь Казинформа

    8 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

    8 Июля 2023, 08:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

    73 года назад (1950) родился АДЫРБЕКОВ Икрам Адырбекович - член Совета сенаторов при Сенате Парламента Республики Казахстан.

    Родился в Ташкентской области (Узбекистан). Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт, ученый зоотехник (1972); Институт менеджмента и маркетинга (1994); Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации (1999).

    Трудовая деятельность: стажер-исследователь, аспирант, младший научный сотрудник Института экспериментальной биологии Академии наук Казахстана (1979-1972); старший научный сотрудник, заведующий лабораторией КазНИИ каракулеводства (1979-1983); инструктор Бугунского райкома партии (1983); секретарь парткома совхоза «Буржарский» (1983-1985); начальник отдела НПО «Каракуль», заместитель председателя объединения «Казкаракуль», «Казовцеводство», вице-президент концерна «Казахрунокаракуль» (1985-1992); генеральный директор внешнеэкономического АО «Казагровнешторг» (1992-1993); президент государственной внешнеторговой акционерной компании «Агросауда» (1993-1996); заместитель министра иностранных дел РК - начальник главного финансово-административного управления, директор департамента по обеспечению деятельности центрального аппарата и заграничных учреждений Министерства иностранных дел РК (1996-1997); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Литовской Республике (1997-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Эстонской Республике и Латвийской Республике по совместительству (1998-2002); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Малайзии, Республике Индонезия, Государстве Бруней-Даруссалам, Республике Филиппины по совместительству (2002-2004); аким Кызылординской области (2004-2007); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Китайской Народной Республике (с 02.2007), Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Социалистической Республике Вьетнам и Корейской Народно-Демократической Республике по совместительству (2007-2011); депутат Сената Парламента РК, председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности (2011-2017).

    На занимаемой должности - с сентября 2019 года.

    Награжден орденами «Құрмет» (2006), «Парасат» (2011); Великого князя Литовского Гедиминаса III ст. (2002); медалями.

    65 лет назад (1958) родился ТУЙМЕБАЕВ Жансеит Кансеитулы - ректор Казахского национального университета им. аль-Фараби.

    Родился в Южно-Казахстанской (ныне - Туркестанской) области. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова, филолог (1980); Московский государственный социальный университет.

    Трудовая деятельность: ассистент, стажер-исследователь, старший преподаватель, доцент Казахского государственного университета (1980-1993); первый секретарь, заведующий отделом управления стран Среднего и Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел РК (1993-1994); второй, первый секретарь посольства РК в Турецкой Республике (1994-1997); консультант протокольной службы Президента РК (1997-1999); глава консульства РК в Турецкой Республике (1999); шеф протокола Президента РК (1999-2006); советник Президента РК - шеф протокола Президента РК (2004-2006); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Российской Федерации (2006-2007); министр образования и науки РК (2007-2010); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Турецкой Республике (с 2010 года), Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Республике Албания по совместительству (с 2011 года); аким Южно-Казахстанской области (2016-2018); аким Туркестанской области (2018-2019); заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента Республики Казахстан (2019-2021).

    На занимаемой должности - с февраля 2021 года.

    Награжден орденом «Құрмет» (2003), «Парасат» (2011); медалями «10 жыл Астана» (2008), «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл» (2011), «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» (2015). Удостоен наград турецкой Ассоциации бизнесменов и промышленников за «особый вклад в развитие сотрудничества между Казахстаном и Турцией» (2011), международной платформы по развитию туризма Турции (TÜTAP) за «особые успехи в международных отношениях» (2011).

    45 лет назад (1978) родился ШАМЕНОВ Асылбек Омирбекович - аким города Кызылорда.

    Уроженец Кызылординской области. Окончил Алматинский государственный университет по специальности «Международный туризм»; Кызылординский госуниверситет имени Коркыт-Ата, специальность «Освоение газовых и нефтяных месторождений»; Кызылординский госуниверситет имени Коркыт-Ата (2014), специальность «Техника и технологии».

    Трудовая деятельность: менеджер ТОО «Кызылорда интеграция» (1999); менеджер по туризму в компании «Жибек жолы», ведущий инженер дирекции строящихся объектов газификации города Кызылорда (2000-2006); ведущий, главный специалист Кызылординского областного департамента энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (2006-2009); главный специалист, начальник отдела Кызылординского областного управления государственного архитектурно-строительного контроля (2009-2012); начальник отдела областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, заместитель начальника управления (2012-2015); заместитель акима Кызылорды (08.2015-05.2018); руководитель управления по мобилизационной подготовке Кызылординской области (02.05.2018-03.2020); аким Жалагашского района (18.03.2020-04.2022).

    На занимаемой должности с апреля 2022 года.

    44 года назад (1979) КУРМАНБАЕВ Талгат Насимуллаевич - генеральный директор, председатель Правления АО «КазТрансОйл».

    Родился в городе Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академия по специальности «Правоведение»; Казахский государственный национальный технический университет им. К.Сатпаева по специальности «Проектирование, строительство и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

    Трудовой стаж: менеджер ЗАО СП «Мунай-Транско» (2000); специалист, главный специалист, менеджер департамента транспортировки АО «КазТрансОйл» (2002-2005); исполнительный директор по транспортировке АО «КазТрансОйл» (2007-2009); глава департамента логистики и сервиса АО МНК «КазМунайТениз» (2005-2007); корпоративный секретарь в АО НК «КазМунайГаз» (2009-2011); главный эксперт, директор дирекции нефтегазовых активов АО ФНБ «Самрук-Казына» (2012-2015); заместитель генерального директора, генеральный директор ТОО «КазМунайГаз-Аэро» (2015-2020); заместитель директора департамента развития нефтяной промышленности Министерства энергетики РК (2020-23.02.2022).

    На занимаемой должности с марта 2023 года.

    43 года назад (1980) родился СЫЗДЫКБЕКОВ Габит Абдимажитович - первый заместитель руководителя канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан.

    Родился в г. Шымкенте. Окончил Казахский государственный юридический университет, юрист; Дипломатическую академию МИД РФ, международные отношения.

    Трудовая деятельность: атташе службы государственного протокола, третий секретарь службы госпротокола, третий секретарь департамента Европы и Америки, третий секретарь; второй секретарь пресс-службы канцелярии министра иностранных дел РК (2004-2007); главный эксперт секретариата председателя Сената Парламента РК, заведующий отделом по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности аппарата Сената Парламента РК (2007-2011); начальник управления департамента Азии и Африки МИД РК (2011-2012); советник Посольства РК во Французской Республике (2012-2017); советник департамента администрации и контроля МИД РК, советник председателя Сената Парламента РК (2017-2018); руководитель отдела по взаимодействию с Комитетом по международным отношениям, обороне и безопасности аппарата Сената Парламента РК (2018-2019); посол по особым поручениям МИД РК (05.2019-09.2019); Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Республике Сербия (2019-2021).

    На занимаемой должности - с июля 2021 года.

    41 год назад (1982) родился ЖАЙЛЫБАЕВ Абзал Алипович - руководитель аппарата акима Улытауской области.

    Родился в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный технический университет, автоматизированные системы обработки информации и управления (2004); Карагандинский экономический университет; бакалавр финансов, магистр экономики (2007, 2016).

    Трудовая деятельность: программист налогового комитета по Жанааркинскому району (2004); главный специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата акима Жанааркинского района, начальник отдела финансов Жанааркинского района, руководитель аппарата акима Жанааркинского района (2004-2010); главный инспектор организационно-инспекторского отдела аппарата акима Карагандинской области, заведующий отделом строительства, связи и дорожно-транспортной инфраструктуры аппарата акима Карагандинской области, заведующий отделом социально-экономического развития, строительства, транспорта и коммуникации аппарата акима Карагандинской области, руководитель отдела экономического развития и анализа аппарата акима Карагандинской области, заместитель руководителя аппарата акима Карагандинской области (2010-2019); заместитель руководителя ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области» (2019-2021); руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области (2021-2022).

    На занимаемой должности - с июня 2022 года.

    36 лет назад (1987) родилась ЖАНАСОВА Асель Жубанышевна – председатель Правления АО «Казпочта».

    Родилась в г. Алматы. Окончила Кембриджский университет по международной стипендии президента РК «Болашақ» (2010); МГУ им. М. Ломоносова по программе «Executive Management», магистратура (2014).

    Трудовая деятельность: специалист по информационным технологиям, менеджер управления по информационным технологиям, директор департамента по безопасности информационных технологий компании Eurasian Natural Resources Corporation PLC, г. Лондон (2010-2014); советник директора РГП «Банковское сервисное бюро» Национального банка РК, заместитель директора департамента цифровых технологий Национального банка РК (2014-2016); председатель правления АО «Национальный управляющий холдинг «Зерде» (2016-2017); советник управляющего Международного финансового центра «Астана» (2017-2018); управляющий директор по цифровым технологиям Международного финансового центра «Астана» (2018-2020); вице-министр торговли и интеграции Республики Казахстан (07.2020-30.09.2022).

    На занимаемой должности - с октября 2022 года.

    Награждена юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл» (2021).

    Автор:

    Артем Волков

    Дата
    Новости по теме
    Новости по теме
    22 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
    21 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    21 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»
    20 июля. Календарь Казинформа «Дни рождения»
    Популярное
    1 Размер черты бедности определили в столице
    2 Выделенные на воду 6,5 млн тенге похитили чиновник и предприниматель в Жамбылской области
    3 Новые предприятия открываются в Туркестанской области
    4 «Никто не бездействует. Работаем» - аким Темиртау Ораз Таурбеков о водоснабжении города
    5 Центр приема граждан заработал в Астане