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      История Казахстана

    8 июля. Календарь Казинформа «Даты. События»

    8 Июля 2022, 07:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - МИА «Казинформ» предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

    ДАТЫ

    Всемирный день борьбы с аллергией

    Отмечается ежегодно, начиная с 2005 года, по решению Всемирной организации по аллергии (World Allergy Organization, WAO) и Всемирной организации по иммунопатологии (World Immunopathology Organization, WIPO). Его цель - информирование широкой общественности о симптомах и мерах по профилактике одного из наиболее распространенного заболевания на Земле. Согласно статистическим данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) аллергией страдают около 40% населения нашей планеты.

    СОБЫТИЯ

    В 1920 году в станице Долонская и селе Канонерское Семипалатинского уезда был поднят контрреволюционный мятеж. Местные жители, проявляя недовольство ходом продразверстки, выдвинули лозунги «Советы без коммунистов!», «За свободную торговлю!».

    В 1994 году состоялась торжественная церемония открытия памятника Абылай хану в курортной зоне Боровое Акмолинской области. Руководитель проекта памятника - Александр Курицын, дизайнер - Игорь Маратов, скульптор - Ерлан Айтуаров.

    В 2009 году в Астане в центральный филиал Национального банка РК поступили коллекционные монеты - «OLYMPIC GAMES 2010» и монеты из серии «Сокровища древних курганов. Берельский курган» - «Кошачий хищник с оленями» и «Жалаулинский клад».

    Монеты «Жалаулинский клад» из золота 999/1000 пробы, качества «proof», массой 0,5 и 1,24 гр. Самая большая из них стоимостью 8 500 тенге, что поменьше - 4 500 тенге. «Кошачий хищник с оленями» из той же пробы, что и предыдущие монеты. Стоимость аналогичная. «OLYMPIC GAMES 2010» из серебра 925 пробы, массой 31,1 гр., диаметром 38,61 мм. Качество изготовления «proof». На оборотной стороне (реверсе) изображен лыжник в момент состязания по прыжкам с трамплина.

    В 2009 году в городе Аксу Павлодарской области был торжественно открыт памятник первому академику Казахстана Канышу Сатпаеву. Бюст великого ученого установлен на главной улице города. Создателю памятника Игорю Соболеву удалось отобразить в скульптурном портрете мощный интеллект и человеческое обаяние великого земляка жителей Павлодарской области.

    В 2010 году в Алматы в Центральный государственный архив РК официально были переданы оригинальные рукописи известного казахского политического деятеля Мустафы Шокая. Рукописи найдены представителями Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ в Турции. Гражданин этой страны, хранивший их в течение уже десятка лет, любезно согласился передать их на родину автора. В переданные материалы вошли статьи, разные документы и удостоверения, а также более 80 писем, переписка с видными политиками-эмигрантами из Украины, Грузии, Азербайджана и т.д.

    В 2010 году в локомотивном эксплуатационном депо Актобе состоялось торжественное открытие символичного памятника машинисту. Скульптурная композиция общей высотой более трех метров представляет собой основную статую машиниста в форменной одежде, носить которую всегда почетно. В его руках «шарманка» - специальный ящик-сумка для продуктов и личных вещей машиниста, который он брал с собой в поездку.

    Памятник изготовлен из железобетона и покрыт бронзой. Это скульптурное сооружение появилось в Актобе не случайно, практически здесь начинается история железнодорожного транспорта. Первая трансказахстанская магистраль была возведена в 1901 году по направлению от станции Оренбург до городов Илецк, Актюбинск - к заливу Аральского моря, далее до Сары-Чеганак и Туркестана и до станции Ташкент Средне-Азиатской железной дороги.

    В 2011 году Национальный банк РК выпустил памятную банкноту, посвященную 20-летию независимости Казахстана.

    Преобладающий цвет: сине-фиолетовый. Основные изображения на лицевой стороне - Государственные символы Республики Казахстан. Монумент «Қазақ Елі» как символ независимости и государственности Казахстана. Основные изображения на оборотной стороне - резиденция Президента Республики Казахстан - «Акорда».

    В 2015 году молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ завоевал золотую медаль во II Европейских хоровых играх в номинации «духовная музыка».

    На конкурсе, который прошел в Концертном зале имени Джорджа Филипа Телемана в Магдебурге (столица земли Саксония-Анхальт, Германия), молодежный камерный хор исполнил четыре произведения - Моцарта, Антонио Лотти, Юзефа Свидера и известное произведение казахского композитора Еркегали Рахмадиева «Хорал».

    Молодежный камерный хор ТЮРКСОЙ сформирован из студентов и выпускников консерваторий Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Татарстана (Российская Федерация). Казахстан был представлен артистами хора Astana Opera и Государственной филармонии города Астаны.

    В 2017 году 6-летняя Аянат Даулеталина из Актау завоевала гран-при международного фестиваля Prince&Princess of the World, который проходил в Болгарии. В конкурсе принимали участие более 50 конкурсанток из 20 стран мира. Одновременно с фестивалем прошел конкурс Star of the world-2017, где Аянат спела песню и станцевала два танца, завоевав три золотые медали в своих возрастных категориях.

    В 2021 году в Сарысуском районе Жамбылской области была запущена в эксплуатацию Жанатасская ветровая электростанция. В рамках проекта построено 40 ветроэнергетических блоков, установлено электрооборудование мощностью 2,5 мегаватта, а также станционный узел и многофункциональный центр.

    «Эта ветровая электростанция станет крупнейшей по объему станцией по производству электроэнергии в Средней Азии. Ее пользователями станут жители района и области», - сказал в ходе торжественного открытия заместитель акима Жамбылской области Алмас Мадиев.

    В 2021 году Республика Казахстан в статусе органа-компаньона приняла участие в работе 11-й общей сессии Генеральных Ассамблей Европейских организаций по стандартизации: Европейского комитета по стандартизации CEN и Европейского электротехнического комитета CENELEC. Участие Казахстана в этом процессе способствует принятию таких стандартов для производства и промышленности, которые гармонизируют с требованиями европейской модели.

    Наша страна в статусе органа-компаньона представлена в CEN и CENELEC с 1 июня 2014 года. Партнерство с организациями, которые официально признаны Евросоюзом полномочными органами по разработке европейских стандартов, для нашей страны стратегически значимо.

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