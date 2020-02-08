8 февраля. Календарь Казинформа «Дни рождения»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Дни рождения».

назад (1966) родился- депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан VI созыва, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию.

Родился в г. Красноводск (ныне Туркменбашы, Туркменистан). Окончил Казахский политехнический институт имени К. Сатпаева (1988); Национальный технический университет имени К. Сатпаева (2002).

Трудовая деятельность: слесарь технологических установок, секретарь комитета комсомола, инженер-конструктор, мастер компрессорного цеха, председатель профкома Казахского газоперерабатывающего завода в городе Новый-Узень (1988-1994); директор ТОО «Энергия» (1994-1998); начальник отдела ОАО «Актаутрансгаз» (1998-1999); менеджер «Национальная атомная компания «Казатомпром», директор департамента Тенгизского проекта ННК «Казахойл» (1999-2000); заместитель директора департамента Тенгизского проекта ННК «Казахойл» (2000); генеральный директор СП «Тенге» (2000-2002); директор департамента Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК (02.2002-03.2002); директор департамента НАК «Казатомпром» (2002-2005); генеральный директор ТОО «МАЭК-Казатомпром» (2005-2016).

На занимаемой должности - с марта 2016 года.

Награжден медалями «10 жыл Астана», «Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 20 жыл».

назад (1967) родился- заведующий отделом социально-экономического мониторинга Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в г. Алматы. Окончил Казахский педагогический университет имени Абая, преподаватель истории, обществоведения и права (1991); Национальную высшую школу государственного управления при Президенте Республики Казахстан (1997).

Трудовая деятельность: учитель средней школы (1991-1993); эксперт первой категории, ведущий специалист МВЭС РК (1993-1994); главный специалист, помощник министра промышленности и торговли РК (1994-1996); главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления стратегии национального развития Агентства по стратегическому планированию и реформам РК (1997-1999); заведующий сектором, заместитель заведующего аналитическим центром Совета Безопасности РК (1999-2002); заместитель, первый заместитель генеральный директора РГП «Институт экономических исследований» Минэкономики РК (2002-2003); заведующий отделом социально-экономического анализа Администрации Президента РК (2003-2004); заведующий отделом социально-экономического анализа управления экономической политики Администрации Президента РК (2004-2005); заместитель заведующего, заведующий отделом социально-экономического анализа Администрации Президента РК (2005-2006); заместитель председателя правления, корпоративный секретарь, управляющий директор АО «Фонд устойчивого развития «Қазына» (2006-2008); заведующий Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента РК (2008-2011); президент АО «Институт экономических исследований» при Министерстве экономического развития и торговли РК (2011-2016); главный экономист АО «Институт экономических исследований» МНЭ РК (2016-2017), заведующий отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (2017-2018).

На занимаемой должности - с декабря 2018 года.

назад (1975) родился- министр национальной экономики Республики Казахстан.

Родился в г. Целинограде (ныне - Нур-Султан). Окончил Университет Мармара, экономист (город Стамбул, 1999).

Трудовая деятельность: сотрудник, начальник отдела нефти, газа и энергетики, начальник департамента анализа и прогнозирования доходов Министерства государственных доходов РК (1999-2002); исполняющий обязанности начальника управления текущих доходов департамента доходов, конвенций и контрактов Министерства финансов РК (2002-2003); начальник управления анализа и текущего прогнозирования доходов Налогового комитета Министерства финансов РК (2003); директор департамента анализа доходов Министерства финансов РК (2003-2005); директор частной компании, руководитель экономической группы ТОО «Агентство по исследованию рентабельности инвестиций» (2005-2008); вице-министр финансов РК (2008-2017); первый вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (2017-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

назад (1978) родился- Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах.

Родился в Жамбылской области. Окончил Университет «Исламский призыв», г. Триполи, Ливия, специалист арабского языка и исламоведения (2002); Казахский университет международных отношений и мировых языков им. Абылай хана, магистр филологии (2004).

Трудовая деятельность: старший преподаватель Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» (2002-2005); старший преподаватель Академии государственного управления при Президенте РК (2005-2006); третий секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (04.2006-09.2006); атташе, третий, второй секретарь посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2006-2011); первый секретарь департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2011-2012); советник посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2012-2015); советник-посланник посольства Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (2015-2017); генеральный консул Республики Казахстан в г. Дубае (2017-2019).

На занимаемой должности - с февраля 2019 года.

назад (1979) родился- заместитель прокурора Карагандинской области.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, г. Алматы, юрист; Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева менеджмент (2006).

Трудовая деятельность: сотрудник органов прокуратуры РК (2000-2006); заместитель директора департамента международного права, защиты имущественных прав государства, договоров и претензионно-исковой работы, директор департамента подзаконных актов, департамента регистрации нормативных правовых актов, департамента контроля и внутреннего аудита, департамента внутренней администрации Министерства юстиции РК, Центрального аппарата Министерства юстиции РК (2006-2010); начальник департамента юстиции Алматинской области Министерства юстиции РК (2010-2012); руководитель департамента юстиции г. Алматы Министерства юстиции РК (2012-2016); ответственный секретарь Министерства юстиции Республики Казахстан.

На занимаемой должности - с марта 2019 года.

Награжден юбилейной медалью «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», ведомственной медалью Министерства юстиции Республики Казахстан «Әділет органдары жүйесін дамытуға қосқан үлесі үшін»; Почетной грамотой Республики Казахстан.

назад (1980) родился- заместитель заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Родился в Г. Кызылорде. Окончил Казахскую государственную юридическую академию, юрист (2000); Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова, экономист (2012).

Трудовая деятельность: преподаватель Кызылординского филиала Казахской государственной юридической академии (2000-2001); главный специалист администратора судов по Кызылординской области (08.2001-09.2001); главный специалист, главный инспектор, заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области (2001-2005); начальник управления правового обеспечения Министерства по чрезвычайным ситуациям РК (2005-2007); юрист ТОО «Kazakh Integrated Services» и ТОО «CNRG Capital» (2007-2008); заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области (2008-2010); руководитель аппарата акима Кызылординской области (2010-10.2016); государственный инспектор отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК (с 2016 года).