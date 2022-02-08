8 февраля. Календарь Казинформа «Даты. События»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казинформ предлагает читателям информационный календарь «Даты. События».

ДАТЫ

День юного героя-антифашиста

Отмечается во всём мире с 1964 года в память о детях и подростках, погибших в сражениях с фашистами во время Второй мировой войны.

Утверждён Международной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в честь погибших на антифашистском митинге в 1962 году пятнадцатилетнего парижанина Даниэля Фери и иракского борца против насилия в своей стране Фадыла Джамаля, который скончался от пыток в одной из тюрем Багдада в 1963 году. Оба погибли 8 февраля с разницей в один год.

СОБЫТИЯ

В 1924 году четвертая страница еженедельной газеты «Еңбекші қазақ» стала страницей, посвященной молодежи. Она получила название «Лениншіл жас», ее редактором был назначен Е. Алдонгаров. С 1925 года издавалась в виде отдельной газеты «Жас қайрат».

В 2005 году в Республике Казахстан был открыт первый Международный арбитражный суд. Базой послужили принятые 28 декабря 2004 года Законы РК «О третейских судах» и «О международном коммерческом арбитраже».

Казахстанский международный арбитраж - постоянно действующий арбитражный (третейский) институт, который осуществляет рассмотрение споров, вытекающих из договорных отношений, не только по законодательству республики, но и согласно нормам права, выбранного сторонами разбирательства.

В 2006 году в Республике Казахстан был учрежден знак «Почетный машиностроитель», которым награждаются работники, внесшие весомый вклад в развитие машиностроения, принимающие активное участие в подготовке квалифицированных кадров предприятий.

В 2007 году вышел в свет документальный фильм из серии «Золотые имена Казахстана», открывающий неизвестные факты из жизни живой легенды, великой певицы и свидетеля разных исторических эпох Бибигуль Тулегеновой. Фильм посвящается 55-летию творческой деятельности певицы включает как художественные, постановочные кадры, в которых участвуют идеально подобранные актеры, играющие певицу в разные этапы ее жизни, так и документальные кадры, которые были предоставлены государственным архивом и взяты из личного архива Б. Тулегеновой.

В 2010 году в Берлине на выставке «World Money Fair» памятной серебряной монете Национального банка Республики Казахстан «Чингизхан» из серии «Великие полководцы» была присуждена награда в номинации «Лучшая монета по исторической теме». Решение комиссии основывалось на оценке привлекательности дизайна, художественного исполнения и качества чеканки монет.

В 2012 году в г. Берлине был открыт Берлинский Евразийский клуб, созданный в качестве диалоговой площадки для обсуждения широкого спектра общественно-политических вопросов между Республикой Казахстан и Федеративной Республикой Германия, а также Европейским Союзом.

Создание Берлинского Евразийского клуба стало первым проектом подобного рода Казахстана в Европе, направленным на изучение новых возможностей, на укрепление диалога между европейскими и азиатскими культурами. Партнером Казахстана в рамках данной инициативы является политический Центр имени Бертольда Бейца при Германском совете по внешней политике.

В 2012 году в Алматы завершилась первая встреча Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В ней приняли участие представители министерств иностранных дел и обороны 15 государств.

Казахстанской делегацией были озвучены предложения начать сотрудничество между странами СВМДА по мерам доверия в рамках военно-политического измерения. В частности, предложено организовывать взаимные визиты военных должностных лиц, приглашения на культурно-спортивные мероприятия, обмен информацией об участии государств-членов СВМДА в международных договорах по контролю над вооружениями и обмен биографическими данными руководящего состава военных ведомств.

В 2014 году генерал-губернатору Ямайки Патрику Аллену были вручены верительные грамоты, аккредитующие его в качестве первого казахстанского посла на Ямайке (по совместительству) с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

В 2015 году в канадском городе Калгари казахстанский ветеран-конькобежец Владимир Костин установил новый мировой рекорд в возрастной категории +35 на дистанции 3 000 метров. Время спортсмена на дистанции составило 3.57,49. Новый рекорд в категории Masters установлен в рамках Чемпионата мира по многоборью.

В конькобежном спорте ветераны - это спортсмены старше 30 лет, не являющиеся членами сборных команд своих стран более двух лет и не занимающиеся конькобежным спортом на профессиональной основе. Выступление ветеранов на соревнованиях является их собственной инициативой и не финансируется из бюджета.

В 2016 году в Тегеране состоялся Деловой совет Республики Казахстан и Исламской Республики Иран.

В октябре 2015 года был подписан меморандум о сотрудничестве деловых советов Казахстана и Ирана, между Внешнеторговой палатой (ВТП) Казахстана и Торгово-промышленной палатой Ирана, в рамках которого ВТП РК выступает организатором заседания Делового совета по активизации торгово-экономического сотрудничества.

В 2017 году в конкуренции с 254 спортсменками из 22 государств мира казахстанские спортсменки, впервые участвующие в турнире по женскому боксу Golden Girl, выиграли 3 золотых, 2 серебряных и 6 бронзовых медалей. Одно из самых крупных и престижных соревнований по женскому боксу не только в Европе, но и в мире проходил в шведском городе Бурос.

В 2017 году было официально объявлено о закрытии 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017 в Алматы. Церемония закрытия Универсиады завершилась гашением символического Огня соревнований.

Сборная Казахстана заняла вторую позицию в общем медальном зачете. В активе казахстанской команды было 11 золотых, 6 серебряных и 17 бронзовых наград.

В 2019 году Центральный государственный архив научно-технической документации города Алматы презентовал сборник, где впервые были опубликованы документы из истории создания культовых зданий мегаполиса.

В сборнике «Из истории проектирования объектов культуры города Алматы» были представлены архивные документы (постановления, протокола, письма) и фотографии, отражающие ход строительства зданий культуры в бывшей столице Казахской ССР - Алма-Ате во время начала и расцвета научно-технической революции в строительстве с 1930 по 1980 годы. Сборник содержит 144 документа, из которых 29 фотографий зданий культуры.

В 2021 году стадион «Туркестан-арена», рассчитанный на 7 тысяч мест и полностью оснащенный необходимым оборудованием, прошел сертификацию на соответствие международным требованиям UEFA.

Спортивный комплекс включает футбольное поле, крытую арену для проведения соревнований по легкой атлетике. Более того, предусмотрены залы для занятий акробатикой, боксом, тяжелой атлетикой, спортивной гимнастикой и йогой.